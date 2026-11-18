Đại diện các địa phương tham gia tập huấn về triển khai vị trí việc làm.

Chủ động vào cuộc, bám sát tiến độ

Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, các địa phương trên địa bàn TP. Huế đang triển khai rà soát vị trí việc làm. Yêu cầu đặt ra là xác định chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, sản phẩm, thời gian thực hiện, làm cơ sở tính toán nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế.

Phường Thuận Hóa, một trong ba đơn vị cấp xã, phường được chọn triển khai kiểm thử, đã cụ thể hóa chỉ đạo bằng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc. Các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công phụ trách bốn khối: Cơ quan Đảng, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Thuận Hóa cho biết, Ban Xây dựng Đảng phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội nghiên cứu tài liệu, triển khai tám bước, hoàn thiện chín biểu nghiệp vụ. Các bộ phận trao đổi, đối chiếu số liệu, bảo đảm kê khai đầy đủ, chính xác, có minh chứng.

Tại phường Hương Trà, Ban Thường vụ Đảng ủy thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn nghiệp vụ. Các cơ quan, đơn vị rà soát nhiệm vụ, xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Thành viên Ban Chỉ đạo kiểm tra tiến độ; những khó khăn, vướng mắc được tổng hợp, báo cáo cấp ủy xem xét.

Theo báo cáo, đến hết ngày 10/11/2026, Hương Trà có 12/12 đầu mối hoàn thành kê khai dữ liệu bắt buộc, đồng bộ lên Cổng kê khai. Toàn phường thống kê 619 nhiệm vụ, 2.577 dòng công việc, 172 vị trí việc làm; 11 đơn vị hoàn thành xác nhận, một đơn vị chưa hoàn tất. Có 41/172 hồ sơ cần bổ sung, hiệu chỉnh. Tiến độ nhập liệu được bảo đảm, song một số hồ sơ vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Tại xã Phú Lộc, Ban Chỉ đạo rà soát từng khối, chú trọng tính chính xác, khả năng kiểm chứng. Đồng chí Lê Phú Lượng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã cho biết, số liệu phải có nguồn, minh chứng; phân biệt nhu cầu nhân lực với biên chế được giao. Nội dung chưa đủ căn cứ không sử dụng đề xuất tăng biên chế. Đến ngày 11/11, các khối cơ bản hoàn thành; khối trường học tiếp tục thực hiện đến ngày 15/11.

Cán bộ xã Phú Lộc rà soát các vị trí việc làm.

Tích cực gỡ vướng, bảo đảm thống nhất

Bên cạnh những kết quả bước đầu, quá trình triển khai còn gặp không ít khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều đánh giá, hoàn thiện vị trí việc làm đòi hỏi lượng hóa công việc bằng tiêu chí, công thức. Xác định nhu cầu nhân lực phải làm rõ căn cứ pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm từng vị trí; nhiệm vụ phát sinh phải giải trình, không tự ý bổ sung.

Công việc tổng hợp, phối hợp liên ngành, kiêm nhiệm khó phân định khối lượng, thời gian, trách nhiệm. Nhiệm vụ văn thư, lưu trữ, kế toán, tiếp công dân, kiểm tra liên ngành có tính chất, mức độ phức tạp khác nhau. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Kiều cho rằng, nhiều nhóm việc chưa có định mức thời gian; cùng loại báo cáo nhưng quy mô, yêu cầu ở mỗi địa phương không giống nhau. Vì vậy, cần xây dựng tiêu chí và mức thời gian tham chiếu thống nhất cho từng nhóm công việc. Đây là cơ sở nhằm giúp địa phương kê khai sát thực tế, hạn chế chủ quan, bảo đảm đồng bộ khi tổng hợp, so sánh, xác định nhu cầu nhân lực.

Phường Hương Trà kiến nghị Ban Tổ chức Thành ủy thống nhất mã đơn vị, mã liên kết cấp xã và cung cấp danh sách mã trên Cổng kê khai. Địa phương đề nghị hướng dẫn cách ghi biên chế được giao, số đề nghị điều chỉnh, nhân lực kiêm nhiệm (cụ thể tại biểu D2); làm rõ việc chuyển viên chức Trung tâm Chính trị, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thành công chức và cách thể hiện trong phương án biên chế 2027 - 2031.

Khó khăn chung xuất phát từ thời gian triển khai ngắn, trong khi các cơ quan, đơn vị vừa sắp xếp bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, phân cấp. Kỳ thống kê từ 1/10/2025 đến 30/9/2026 đòi hỏi rà soát văn bản, xác định mã nhiệm vụ, mã công việc, sản phẩm đầu ra. Đơn vị sự nghiệp còn phải xác định các yếu tố liên quan đến định mức chuyên ngành, chế độ làm việc, quy mô dịch vụ và mức độ tự chủ.

Một bộ phận cán bộ tham mưu còn hạn chế về kỹ năng công nghệ thông tin, vừa làm nhiệm vụ thường xuyên, vừa nghiên cứu hướng dẫn, kiểm tra, nhập liệu. Biểu mẫu chưa có định mức thời gian; số liệu giữa các đơn vị tương đồng còn chênh lệch, cần kiểm chứng hồ sơ gốc. Hoàn thành nhập biểu chưa đồng nghĩa hoàn tất rà soát, bởi dữ liệu còn phải được xác nhận, bảo đảm thống nhất giữa nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian và phương án nhân lực.

Theo tiến độ, dữ liệu ban đầu hoàn thành trước ngày 10/11/2026; từ ngày 10/11 đến trước 15/11, tiếp tục chuẩn hóa, xử lý nội dung chưa thống nhất. Trước ngày 20/11, hoàn thành xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế. Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, dự kiến phương án giao biên chế 2027 - 2031 trước ngày 25/11; trước ngày 30/11 hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị trong tháng 12/2026. Các đơn vị đồng thời triển khai những phần việc đã có đủ dữ liệu.

Đồng chí Đặng Văn Sơn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, các địa phương rà soát chức năng, nhiệm vụ, thống kê khối lượng, thời gian; hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả, khung năng lực; tính toán nhu cầu nhân lực, đối chiếu với đội ngũ hiện có. Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, điều phối, tháo gỡ những vấn đề vượt thẩm quyền. Cần thống nhất mã nhiệm vụ, mã công việc, sản phẩm đầu ra, thời gian tham chiếu; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp danh mục dùng chung. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về dữ liệu; không hợp thức hóa hiện trạng, không đề xuất biên chế thiếu căn cứ. Xác định đúng nhiệm vụ, sản phẩm và trách nhiệm của từng vị trí là cơ sở để xây dựng phương án nhân lực sát thực tiễn.