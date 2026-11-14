Khẩn trương xác định giá đất, thu hút nhà đầu tư dự án Chợ đầu mối Hòa Phước

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đề xuất các phương án xác định giá đất phù hợp, đúng quy định.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, dự án Chợ Đầu mối Hòa Phước có ý nghĩa quan trọng trong định hướng phát triển tổng thể thành phố Đà Nẵng, nhất là phát triển ngành công thương, gắn với hệ thống trung tâm logistics. Đối với việc xác định giá đất để tổ chức đấu giá, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát kỹ các phương án, tính toán trên cơ sở quy định pháp luật nhưng phải đặt trong tổng thể hiệu quả phát triển của dự án và thành phố.

Việc xác định giá đất không nên chỉ chú trọng nguồn thu trước mắt mà cần tính đến khả năng thu hút nhà đầu tư chiến lược, sớm đưa dự án vào triển khai. Các cơ quan chuyên môn cần phân tích rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án, báo cáo lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định; trong đó, chú trọng hài hòa lợi ích, tránh tình trạng giá đất quá cao khiến dự án khó thu hút nhà đầu tư, chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, dự án Chợ đầu mối Hòa Phước đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. UBND phường Hòa Xuân cũng đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đang xác định chi phí hạ tầng, san lấp mặt bằng để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc phê duyệt giá khởi điểm chưa hoàn thành, khiến thủ tục đấu giá chưa thể thực hiện. Sở Công Thương kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt giá khởi điểm để sớm tổ chức đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với dự án Trung tâm logistics hỗ trợ chợ đầu mối và ngành bán buôn, Sở Công Thương đề xuất bố trí quỹ đất liền kề Chợ đầu mối Hòa Phước, quy mô khoảng 70ha. Theo dự thảo quy hoạch phân khu phường Hòa Xuân, diện tích này hiện chưa được bố trí liền thửa, ảnh hưởng khả năng liên kết giữa hai dự án.