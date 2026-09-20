Khẩn trương vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại sau mưa lũ

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

Ngay sau khi nước lũ rút, trong các ngày vừa qua nhiều trường học trên địa bàn xã Nông Cống đã huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, phòng học, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tại Trường THCS Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện, trước đó để chủ động ứng phó với mưa lũ, trước khi nước dâng, cán bộ, giáo viên nhà trường đã di chuyển thiết bị, tài liệu dạy học và các vật dụng quan trọng lên tầng 2 khu phòng học, do đó hạn chế được thiệt hại.

Trong những ngày mưa lũ, nước dâng cao khiến toàn bộ khu vực cổng trường, sân trường, khu nhà hiệu bộ và khu thực hành bị ngập, có điểm ngập sâu khoảng 1m. Nhà trường phải thông báo cho học sinh nghỉ học trong 2 ngày (17 và 18/9).

Cô giáo Trần Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện, cho biết: “Nhà trường đã huy động giáo viên dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ. Các điều kiện đang được hoàn thiện để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học vào ngày mai (21/9)”.

Trường Mầm non Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện khử khuẩn phòng học, đồ dùng, đồ chơi.

Tại Trường Mầm non Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện, mưa lũ khiến nước tràn vào khuôn viên, phòng học và khu vực bếp ăn, để lại lượng lớn bùn đất.

Cô giáo Đỗ Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nông Cống cho biết, phân hiệu Vạn Thiện nằm ở khu vực thấp trũng nên thường xuyên bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, kéo dài. Đợt mưa lũ vừa qua khiến toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng bếp bị ngập; bùn đất theo dòng nước phủ kín sàn nhà và sân trường.

Nhờ chủ động kê cao, di chuyển tài sản, đồ dùng dạy học trước khi nước dâng nên thiệt hại được hạn chế. Ngay khi nước bắt đầu rút, nhà trường huy động cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh học sinh tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng học, đồ dùng, đồ chơi.

“Nước rút đến đâu, chúng tôi dọn đến đó. Có những ngày toàn trường làm việc đến 23 giờ mới nghỉ. Đến nay, nhà trường đã cơ bản hoàn tất công tác vệ sinh, sẵn sàng đón học sinh trở lại”, cô Đỗ Thị Ngọc chia sẻ.

Nước ngập toàn bộ sân Trường Mầm non Đồng Tiến, phân hiệu 1.

Tại Trường Mầm non Đồng Tiến, phân hiệu 1 ở thôn Đồng Xá, nước lũ gây ngập toàn bộ sân trường, khu sơ chế, kho nhập thực phẩm và kho chứa đồ khô.

Cô giáo Bùi Thị Lý, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tiến cho biết, phân hiệu 1 có 381 học sinh với 15 nhóm, lớp. Mưa lũ ảnh hưởng đến cả 3 phân hiệu của nhà trường, trong đó phân hiệu 1 bị ngập nặng nhất. Để bảo đảm an toàn, nhà trường đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 18/9, đồng thời tổ chức vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi. Việc tổ chức đón học sinh trở lại sẽ được nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế, để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Hồi 16 giờ ngày 19/9 nước vẫn ngập sâu tại điểm chính Trường THCS Đồng Tiến.

Tại điểm chính Trường THCS Đồng Tiến, đến 16 giờ ngày 19/9, nước vẫn ngập sâu. Tuyến đường vào trường, sân trường và các công trình phụ còn ngập khoảng 70 - 90cm. Một số phòng học tầng 1 xuất hiện tình trạng sụt lún nền.

Nhà trường đã cho 642 học sinh tại điểm trường chính nghỉ học từ ngày 17/9. Theo dự kiến, phải đến cuối tháng 9, khi các điều kiện về cơ sở vật chất và an toàn được bảo đảm, học sinh mới có thể trở lại trường.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, đợt mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng đến nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Tại Trường Mầm non Nguyệt Ấn, xã Nguyệt Ấn, móng nhà khu phía sau khu hiệu bộ, phân hiệu Sông Âm bị lún, hai góc nhà tiếp tục xuất hiện vết nứt với chiều dài khoảng 2m; trần nhà bị nứt, thấm dột, nước chảy xuống nền phòng.

Tại Trường Mầm non Thọ Ngọc, xã Thọ Ngọc, phân hiệu 3 có 3 phòng học bị nứt trần, nước dột nhiều xuống sàn; 2 phòng học xảy ra chập điện, làm cháy một số thiết bị. Khu vực bếp ăn, nhà ăn cũng bị chập điện, gây hư hỏng thiết bị.

Các nhà trường đang huy động nhân lực khắc phục hậu quả, sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giáo dục khác trong tỉnh cũng chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Các nhà trường đang tiếp tục rà soát mức độ thiệt hại, huy động nhân lực khắc phục hậu quả, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, đồng thời kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện và các khu vực có nguy cơ mất an toàn trước khi tổ chức cho học sinh trở lại học tập.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, các cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đang nỗ lực từng ngày để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.