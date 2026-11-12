Khẩn trương ứng phó sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực từ Huế đến Khánh Hòa

Mưa lũ những ngày qua khiến cầu Suối Máng Km1285+260 đoạn tuyến cao tốc Chí Thanh - Vân Phong bị xói lở. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Ngày 12/11, Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 7745/CĐBVN-TCGT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại khu vực từ Huế đến Khánh Hòa, gửi các Khu Quản lý đường bộ II, III, Sở Xây dựng các địa phương, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT quản lý, khai thác quốc lộ, đường cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đối chiếu danh sách khu vực có nguy cơ với các tuyến quốc lộ, cao tốc và đường địa phương để xác định cụ thể vị trí xung yếu. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua A Lưới, Nam Đông; các tuyến qua đèo Hải Vân, Trà My, Bà Nà, Măng Đen, đèo An Khê, Mang Yang, Cù Mông, đèo Cả, Phượng Hoàng và Khánh Lê. Những đoạn cao tốc có mái taluy đào cao, nền đắp cao, cầu vượt sông, suối cũng phải được rà soát.

Các đơn vị phải chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc và thiết bị dự phòng theo phương châm “bốn tại chỗ”, bố trí sẵn tại các vị trí trọng điểm, nhất là khu vực đèo dốc có nguy cơ bị chia cắt. Công tác tuần đường, kiểm tra phải được tăng cường, kể cả ban đêm, để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như nứt taluy, đất đá lăn rơi, nước đục chảy từ sườn dốc, nước sông suối dâng nhanh hoặc mặt đường nứt, lún.

Tại các ngầm, tràn, đoạn ngập sâu, nước chảy xiết và vị trí có nguy cơ sạt lở, cần bố trí người canh gác, biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu và tổ chức phân luồng từ xa; kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn. Các đơn vị đồng thời khơi thông cống, rãnh, dòng chảy, thu dọn vật cản để bảo đảm thoát nước, hạn chế ngập úng và xói lở nền đường, mái taluy.

Khi xảy ra sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình hoặc ách tắc giao thông, các đơn vị phải huy động ngay lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý, khắc phục, sớm khôi phục giao thông an toàn. Trong thời gian chưa thông xe, phải có phương án phân luồng, điều tiết và cảnh báo; khi xử lý sạt lở trong lúc còn mưa, cần bố trí người cảnh giới, theo dõi diễn biến mái taluy và tạm dừng thi công nếu xuất hiện dấu hiệu tiếp tục sạt lở.

Đối với các công trình đang thi công, chủ đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan quản lý dự án phải yêu cầu nhà thầu triển khai phương án phòng ngừa thiên tai, di chuyển người, lán trại, máy móc, thiết bị và vật liệu khỏi khu vực ven sông, suối, chân taluy hoặc vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Những hạng mục có nguy cơ mất an toàn phải tạm dừng trong thời gian mưa lớn; đồng thời bố trí lực lượng trực tại công trường để kịp thời xử lý sự cố.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và cập nhật tình hình mưa lũ, giao thông, công tác khắc phục trên các tuyến được giao quản lý. Khi xảy ra sự cố gây ách tắc, thiệt hại công trình hoặc đe dọa tính mạng người dân, các đơn vị phải báo cáo ngay qua đường dây nóng 1900.54.55.70, nhánh 3.

Theo tin cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ, từ 6 giờ ngày 11/11 đến 6 giờ ngày 12/11, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Canh Liên (Gia Lai) 423,8mm, Trà My (Đà Nẵng) 372,4mm, Xuân Lãnh (Đắk Lắk) 309,2mm, Sơn Long (Quảng Ngãi) 211,4mm, Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 197,6mm và đỉnh Bạch Mã (Huế) 150,4mm.

Dự báo trong 6 giờ tiếp theo, khu vực tiếp tục có mưa, trong đó Gia Lai và Đắk Lắk có nơi lượng mưa trên 120mm; Đà Nẵng trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc. Đáng chú ý, do đất đã bão hòa nước, sạt lở taluy, sụt lún nền và mặt đường có thể tiếp tục xảy ra ngay cả khi mưa giảm. Rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được cảnh báo ở cấp 1, riêng Quảng Ngãi cấp 2.