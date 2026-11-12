Khẩn trương truy tìm số tài sản trị giá khoảng 800 triệu đồng bị mất trộm

Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an xã Tây Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Tây Hồ (ảnh minh họa).

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 11-10, trong quá trình kiểm tra túi xách cá nhân để bên trong tủ quần áo tại phòng ngủ, bà phát hiện số tài sản cất giữ trước đó không còn. Bà K. trình báo bị mất 8.000 USD; 1 vòng vàng đeo tay trọng lượng 2 cây, loại vàng 24K; 1 dây chuyền vàng trọng lượng 2 cây, loại vàng 24K; 1 đôi bông tai vàng trọng lượng 1,5 chỉ, loại vàng 24K và 1 mặt dây chuyền vàng hình trái tim, trọng lượng 2 chỉ, loại vàng 24K.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành xác minh vụ việc, tập trung làm rõ những tình tiết liên quan đến thời điểm mất tài sản, đặc điểm số tài sản bị chiếm đoạt và các thông tin có thể phục vụ công tác truy tìm. Do khoảng thời gian xảy ra vụ việc được xác định từ ngày 9 đến ngày 11-10, việc rà soát các dấu vết, đầu mối liên quan, cũng như xác minh quá trình lưu thông của số tài sản bị mất có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình điều tra.

Để hỗ trợ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp thông báo rộng rãi đặc điểm số tài sản bị mất. Đồng thời, các cơ quan thông tin đại chúng được đề nghị tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin nhận dạng tài sản để người dân biết, chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu liên quan.

Đáng chú ý, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị các chủ tiệm vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng quan tâm rà soát, chú ý phát hiện những tài sản có đặc điểm tương đồng với số vàng bị mất trộm nêu trên. Trong quá trình giao dịch, mua bán, cầm cố hoặc tiếp nhận các loại trang sức vàng có đặc điểm như vòng vàng trọng lượng 2 cây, dây chuyền vàng trọng lượng 2 cây, đôi bông tai vàng 1,5 chỉ và mặt dây chuyền hình trái tim trọng lượng 2 chỉ, các cơ sở kinh doanh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Việc chủ động phối hợp từ các cơ sở kinh doanh vàng bạc, cùng với thông tin do người dân cung cấp, sẽ góp phần mở rộng nguồn xác minh, hỗ trợ lực lượng điều tra lần theo dấu vết tài sản. Đây cũng là một trong những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế tình trạng tài sản do phạm tội mà có tiếp tục được mua bán, trao đổi hoặc chuyển dịch qua nhiều người, gây khó khăn cho quá trình thu hồi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, khi phát hiện hoặc tiếp nhận, thụ lý vụ án, vụ việc có liên quan đến số tài sản nói trên, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời thông báo cho Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP Đà Nẵng để phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Sự phối hợp tích cực của Công an cơ sở, các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở kinh doanh vàng bạc và quần chúng nhân dân sẽ góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là đối với tiền mặt, vàng bạc, trang sức và các tài sản có giá trị lớn. Khi cất giữ tài sản tại nhà, cần lựa chọn vị trí an toàn, sử dụng tủ, két có khóa bảo đảm, hạn chế để tài sản ở những nơi dễ bị phát hiện hoặc tiếp cận.

Bên cạnh đó, người dân cần chú ý kiểm tra, quản lý tài sản thường xuyên; không chủ quan trong việc bảo vệ nhà ở, đặc biệt khi vắng nhà hoặc trong những khoảng thời gian không có người trông coi.

Đối với các cơ sở kinh doanh vàng bạc, việc kiểm tra, lưu giữ thông tin giao dịch và chủ động phối hợp với cơ quan Công an khi phát hiện tài sản có dấu hiệu bất thường cũng là yếu tố quan trọng, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu.