Khẩn trương truy tìm 4 phạm nhân trốn trại giam

Ngày 22/10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương tổ chức truy tìm 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, thuộc Cục C10 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/10, trong quá trình lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân đã bỏ trốn.

2 phạm nhân (từ trái sang): Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy.

Các đối tượng được xác định gồm Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, nguyên quán Bình Định, đăng ký thường trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Tình đang chấp hành án về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng thứ hai là Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, nguyên quán Thanh Hóa, đăng ký thường trú tại thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án về tội giết người.

2 phạm nhân (từ trái sang): Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn.

Hai phạm nhân còn lại gồm Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, nguyên quán Bình Định, đăng ký thường trú tại xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), chấp hành án về tội mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Cường (sinh năm 1994, nguyên quán Phú Thọ, đăng ký thường trú tại khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), chấp hành án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp truy bắt 4 phạm nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà, chủ động bảo quản tài sản. Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo cho công an địa phương để phối hợp xử lý.