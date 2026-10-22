Khẩn trương truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Sáng 22-10, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận lực lượng công an tỉnh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tổ chức truy bắt 4 phạm nhân. Bốn phạm nhân này trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an), đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Các phạm nhân: Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy (từ trái qua). Ảnh: Công an Khánh Hòa

Theo thông tin ban đầu, chiều 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, 4 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi trại giam. Các phạm nhân, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai); Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa); Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) và Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ).

Các phạm nhân: Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn (từ trái qua). Ảnh: Công an Khánh Hòa

Trong đó, Hồ Văn Tình đang thi hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lữ Văn Toàn đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”. Võ Hoàng Duy đang thi hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lê Văn Cường đang thi hành án phạt tù 10 năm về hai tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp truy tìm, truy bắt các đối tượng. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tự ý tiếp cận hoặc tìm cách khống chế các đối tượng và kịp thời thông báo cho công an địa phương khi có thông tin liên quan.