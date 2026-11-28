Tối 28-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa có công văn khẩn gửi các đơn vị, địa phương về tiếp tục ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo văn bản, từ tối 27-11 đến ngày 28-11, khu vực tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra mưa lớn với lượng mưa phía bắc tỉnh phổ biến từ 100 đến 150mm, có nơi cao hơn 180mm như: Ninh Diêm 188mm; Ninh An 186,3mm; Ninh Tân 181,7mm. Khu vực phía nam phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi cao hơn 90mm, như: Vĩnh Hải 93mm; Công Hải 109,3mm.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ chiều 28 đến sáng 30-11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa khu vực phía bắc tỉnh phổ biến 70-140mm, có nơi trên 170mm; khu vực phía nam tỉnh phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Một số khu vực có nguy cơ ngập sâu trên địa bàn xã Tân Định đã được cắm biển cảnh báo.

Để triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn và các loại hình thiên tai có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 02 ngày 27-11 về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai ngay các phương án ứng phó thiên tai đã được xây dựng, không để bị động, bất ngờ.

UBND các xã, phường, đặc khu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân để chủ động phòng tránh; chỉ đạo lực lượng xung kích phòng thủ dân sự kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực đã xảy ra mưa lớn, có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

Cùng với đó, tổ chức khơi thông dòng chảy; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, vị trí đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, triển khai các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp; kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn các công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các địa phương triển khai sơ tán, di dời người dân, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn tại khu vực biên giới biển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cập nhật, cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời cho các địa phương, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi và vùng hạ du; phối hợp với các cơ quan, địa phương kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở để triển khai biện pháp bảo đảm an toàn.

Các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa nước, công trình thủy lợi, thủy điện kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt đối với các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ đã tích đầy nước và các hồ chứa xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết hồ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Các đơn vị chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa theo đúng quy định và quy trình được duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, mực nước hồ để kịp thời điều chỉnh phương án vận hành phù hợp, thực hiện Chỉ thị số 39 ngày 30-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa tăng cường theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật diễn biến mưa tại các khu vực thượng nguồn, lưu vực sông liên tỉnh, phối hợp trao đổi thông tin với Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng; kịp thời cung cấp thông tin về lượng mưa, diễn biến mực nước các sông và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó của địa phương.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền thông ở địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt trên hệ thống thông tin cơ sở; thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lũ, các bản tin dự báo, cảnh báo; tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ; tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn các công trình, hạ tầng và hoạt động thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, đặc khu trong xử lý các tình huống phát sinh, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt, cô lập; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.