Khẩn trương triển khai chương trình mục tiêu quốc gia

Theo đó, yêu cầu ưu tiên nguồn lực ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, các dân tộc thiểu số rất ít người, dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù và nhóm có nguy cơ tụt hậu. Xuyên suốt quá trình thực hiện phải bảo đảm các nội dung về hạ tầng, sinh kế, giáo dục, y tế, văn hóa và chuyển đổi số. Đặc biệt, các địa phương cần tập trung hỗ trợ đầu tư nước sinh hoạt, đất ở, nhà ở, đất sản xuất, bố trí dân cư an toàn và tổ chức sản xuất. Tuyệt đối không phân bổ dàn trải hoặc loại bỏ hỗ trợ trực tiếp để dồn vốn sang nội dung dễ thực hiện.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các địa phương triển khai hiệu quả 7 nhóm nội dung chính sách đặc thù, gồm: phân định địa bàn, đối tượng và quản lý dữ liệu; hạ tầng đặc thù; giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất và điều kiện thiết yếu; hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế đặc thù; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số; chính sách dành cho dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù và đồng bào tại vùng lõi khu bảo tồn, vườn quốc gia; điển hình tiên tiến, người có uy tín và tuyên truyền, vận động.

Về nguồn vốn, các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn giai đoạn 2021 - 2025 được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Đối soát với Kho bạc Nhà nước về số dư, tạm ứng, ứng trước, kế hoạch vốn, mã dự án và hồ sơ thanh toán; xử lý ngay vướng mắc, không để chuyển đổi dữ liệu làm gián đoạn quyền lợi người dân. Không tự gia hạn nguồn kéo dài quá thời hạn được phép.

Trường hợp cần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030, gửi Bộ Tài chính xem xét. Báo cáo rà soát ban đầu của các tỉnh, thành phố gửi về Bộ Dân tộc và Tôn giáo (qua Văn phòng Quốc gia về Dân tộc và Miền núi) trước ngày 15/11/2026 để tổng hợp, hỗ trợ xử lý vướng mắc.