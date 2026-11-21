Ngày 20-11, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 8 xã, phường: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng, Đông Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Ninh Hòa khẩn trương triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026 (viết tắt là dự thảo đề án) nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền về dự thảo đề án đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là tại 8 xã, phường liên quan đến Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong.

Một góc nam Vân Phong. Ảnh: ĐÌNH LÂM

UBND 8 xã, phường nêu trên chỉ đạo các trung tâm dịch vụ sự nghiệp công tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo đề án; đăng tải dự thảo đề án, bản tóm tắt dự thảo đề án lên cổng, trang thông tin điện tử của UBND và niêm yết tại trụ sở UBND; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân bằng hình thức trực tiếp phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Các xã, phường hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân chậm nhất trong ngày 29-11; báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm phiếu (thông qua Sở Nội vụ) chậm nhất trong ngày 1-12. Trường hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo đề án đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình của từng xã, phường tán thành thì UBND cấp xã trình HĐND cấp xã xem xét, cho ý kiến.

HĐND cấp xã họp, thảo luận, hoàn thành ban hành Nghị quyết tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026 trên địa bàn cấp xã chậm nhất trong ngày 3-12. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã gửi báo cáo kết quả theo mẫu về HĐND, UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) chậm nhất trong ngày 4-12.

Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân, tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ chậm nhất trong ngày 3-12. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026; tổng hợp hồ sơ, tài liệu liên quan, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ trong tháng 12 để thẩm định, trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

Sở Nội vụ chủ động đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương trong quá trình thẩm định đề án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vấn đề phát sinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến; giám sát UBND cấp xã trong quá trình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo đề án.