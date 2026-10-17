Khẩn trương triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng biểu dương Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tạo áp lực đối với điều hành lãi suất, tỷ giá và lạm phát. Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, nợ xấu và rủi ro trong hoạt động ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay thời gian qua. Ngân hàng Nhà nước cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phó Thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Đồng thời, thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu và bảo đảm an toàn hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định và chỉ đạo về lãi suất; kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không thực hiện chỉ đạo về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay hoặc cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay, bảo đảm thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai, minh bạch lãi suất và hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cần kiểm soát chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, đặc biệt đối với lĩnh vực bất động sản; tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý ngân hàng yếu kém và các hành vi sở hữu chéo, thao túng, chi phối hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật.