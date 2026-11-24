Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười biểu dương Tập đoàn Sơn Hải tại khu vực cầu vượt Km 110, dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, vì đã tập trung nguồn lực thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng

Với tổng vốn đầu tư hơn 36.500 tỷ đồng, 2 tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được kỳ vọng tạo trục kết nối giao thông quan trọng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy liên kết Lâm Đồng với khu vực Đông Nam Bộ và các địa phương trong vùng Tây Nguyên.

Từ trên cao nhìn xuống, những dải nền đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương đang dần hiện rõ giữa các khu dân cư, vườn cây và vùng sản xuất nông nghiệp của người dân. Theo báo cáo, đến ngày 19/11/2026, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt hơn 595 ha, tương đương 95,81% tổng diện tích cần thu hồi

Tại khu vực nút giao Núi R’Chai, xã Đức Trọng, máy móc và nhân lực được tập trung xử lý nền móng, định hình các nhánh đường dẫn. Khi hoàn thành, các nút giao sẽ tạo sự kết nối giữa cao tốc với mạng lưới giao thông hiện hữu, mở thêm không gian phát triển cho những vùng dự án đi qua

Công nhân và máy móc tập trung thi công các hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước. Các hạng mục được triển khai đồng thời nhằm tận dụng tối đa diện tích mặt bằng đã được bàn giao. Dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có chiều dài hơn 73,6 km, đi qua 10 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng

Máy đào, xe lu, xe ben cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động đến các vị trí đã có mặt bằng. Từng lớp đất được đào đắp, vận chuyển và san gạt cao độ, từng bước định hình nền tuyến cao tốc qua địa hình đặc trưng của Lâm Đồng

Ông Trần Văn Hiền, nông dân trồng rau tại xã Tân Hội, cho biết người dân có đất nằm trong vùng dự án đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng và mong tuyến cao tốc sớm hoàn thành để kết nối giao thông giữa các vùng thuận lợi hơn

Tại các đoạn tuyến đủ điều kiện thi công, nhà thầu tập trung xử lý nền đất, đào đắp và lu lèn theo thiết kế. Đây là những công đoạn quan trọng để hình thành mặt bằng tuyến đường trước khi triển khai các lớp kết cấu mặt đường

Song song với thi công nền đường, các hạng mục cầu trên tuyến cũng được triển khai. Hoạt động khoan cọc nhồi, thi công móng trụ và đúc dầm đang được thực hiện, tạo tiền đề hình thành những nhịp cầu vượt qua địa hình chia cắt

Những đoạn tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang dần lộ diện qua các khu vực đã được giải phóng mặt bằng và triển khai thi công. Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc khoảng 66 km, trong đó hơn 55 km đi qua Lâm Đồng, dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối giao thông quan trọng giữa Đông Nam Bộ với cao nguyên Đà Lạt

Những quả đồi, vườn cây nằm trong phạm vi dự án đang được phát quang, đào bóc và san gạt. Các tuyến đường công vụ dần hình thành, tạo lối tiếp cận cho xe tải, máy đào và thiết bị cơ giới tiến vào những vị trí thi công

Tại đoạn tuyến nút giao cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc tại xã Đạ Huoai những đoạn đã có mặt bằng, các loại máy đào, xe lu, xe ben được huy động làm việc liên tục. Từng khối đất được đào đắp, vận chuyển, từng bước tạo cao độ và định hình nền tuyến cao tốc

Tại vị trí cầu Km 110, nhà thầu thuộc tập đoàn Sơn Hải đang triển khai khoan cọc nhồi trụ T4, đã hoàn thành đổ bê tông 13/24 cọc và chuẩn bị mặt bằng thi công trụ T8. Đây là một trong những hạng mục cầu quan trọng, có giá trị xây lắp hơn 1.100 tỷ đồng

Khu tái định cư xã Đạ Huoai phục vụ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đang được khẩn trương thi công

Toàn dự án đã huy động 81 thiết bị cùng 112 nhân sự, tổ chức 11 mũi thi công. Các hạng mục đào nền đường, làm đường công vụ, thi công hầm chui, cống hộp và cầu được triển khai tại những vị trí đủ điều kiện mặt bằng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp kiểm tra công trường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, nắm bắt tình hình triển khai dự án và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công

Công nhân và máy móc tập trung thi công các hạng mục cầu, cống và công trình thoát nước. Các hạng mục được triển khai đồng thời nhằm tận dụng tối đa diện tích mặt bằng đã được bàn giao

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài 65,88 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lâm Đồng gần 55 km, có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giao thương giữa khu vực Đông Nam Bộ với Lâm Đồng. (Trong ảnh: Phối cảnh cao tốc khi hoàn thành)