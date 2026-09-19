Khẩn trương tìm kiếm nữ sinh nghi mất tích ở khu vực cầu Bến Tượng

Người dân tập trung đông tại khu vực chân cầu Bến Tượng.

Theo thông tin ban đầu, người nghi nhảy xuống sông là một nữ sinh. Trên cầu Bến Tượng, người dân phát hiện một đôi dép cùng thẻ học sinh mang tên Đ.H.N., học sinh Trường THPT Đồng Hỷ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực cầu và trên sông. Đến khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/9, người nghi mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm trên sông.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm. Nguyên nhân vụ việc cũng như danh tính người gặp nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cầu Bến Tượng bắc qua sông Cầu, kết nối phường Phan Đình Phùng và phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.