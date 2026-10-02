Khẩn trương tìm kiếm nữ sinh lớp 8 mất tích

Theo bạn học của em Nguyễn Thị Chúc Linh, khoảng 14 giờ ngày 18/9, một nam thanh niên chở Linh rời khỏi khu vực cổng trường bằng xe máy. (Ảnh: Cộng tác viên)

Theo thông tin từ gia đình, em Linh là con gái thứ hai của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ tổ 4, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn). Gia cảnh khó khăn, vợ chồng ông Tuấn hằng ngày sống bằng nghề đốn và vác tràm thuê nhưng vẫn nỗ lực nuôi các con ăn học.

Thời gian gần đây, gia đình phát hiện Linh quen biết với một số bạn bè lớn tuổi. Đầu tháng 9/2026, em từng có ý định lén lấy giấy tờ tùy thân theo lời rủ lên Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với hứa hẹn thu nhập cao, nhưng đã được cha mẹ phát hiện, khuyên ngăn.

Đến ngày 18/9, sau khi cùng cha mẹ vào rừng tràm làm việc trở về nhà lúc 13 giờ, Linh xin phép sang trường trung học cơ sở gần nhà rồi không trở về.

Qua kiểm tra, gia đình phát hiện một số đồ dùng cá nhân và tiền tiết kiệm của em đã biến mất từ trước.

Theo nhân chứng là bạn học của em, khoảng 14 giờ cùng ngày, Linh được một nam thanh niên tên D.M.T.K (sinh năm 2006) chở rời khỏi khu vực cổng trường bằng xe máy.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn đang nỗ lực tìm con. (Ảnh: Cộng tác viên)

Nửa tháng qua, vợ chồng ông Tuấn ngược xuôi khắp nơi theo các nguồn tin báo để tìm con nhưng vẫn chưa có kết quả.

Cơ quan công an và gia đình rất mong người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến em Nguyễn Thị Chúc Linh, xin kịp thời cung cấp cho Công an xã Bình Sơn qua số điện thoại: 0848.324.113.