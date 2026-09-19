Khẩn trương tìm kiếm người mất tích nghi là nữ sinh tại khu vực cầu Bến Tượng

Khu vực hiện trường.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 19-9, người dân lưu thông qua khu vực cầu Bến Tượng (nối phường Phan Đình Phùng và phường Linh Sơn) phát hiện một người nghi nhảy xuống sông từ cầu Bến Tượng.

Theo thông tin ban đầu, người này được xác định là nữ. Trên cầu, người dân phát hiện một đôi dép cùng thẻ học sinh mang tên Đ.H.N.

Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai tìm kiếm người bị mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các phương án tìm kiếm người mất tích.

Được biết, khu vực sông bên dưới cầu Bến Tượng hiện mực nước khá cao, dòng chảy xiết, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Các lực lượng đã nhanh chóng có mặt tại khu vực cầu Bến Tượng để giải tỏa giao thông và triển khai phương án tìm kiếm. Ảnh: Internet

Nguyên nhân vụ việc và danh tính người gặp nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.