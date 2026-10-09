Khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích

Nhiều tàu đánh cá phối hợp tìm kiếm tại khu vực tàu QB-93230-TS bị chìm - Ảnh: H.N

Tàu cá QB-93230-TS dài 12,5m, do ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, chồng bà Lụa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lồng bẫy ghẹ. Ngày 8/10/2026, tàu xuất lạch khai thác hải sản. Đến 11 giờ 55 phút ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu bất ngờ bị chìm cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Sau khi xảy ra vụ việc, tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương (tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh) làm chủ đã tiếp cận, cứu vớt 3 thuyền viên. Riêng ông Nguyễn Mạnh Cường hiện vẫn mất tích.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh khẩn trương thông báo, kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trong khu vực xảy ra vụ việc và huy động các tàu khác đang neo ở bờ xuất phát phối hợp tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, thông báo cho chính quyền địa phương để thông tin cho bà con nhân dân các xã ven biển biết.