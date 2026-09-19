Khẩn trương tìm kiếm hai cha con bị điện giật mất tích dưới sông

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương cứu hộ, truy tìm hai người bị điện giật, rơi xuống sông mất tích đoạn qua thủy phận thuộc xã Long Khánh.

Thông tin ban đầu, tối 18/9, Công an xã Long Khánh nhận được tin báo về việc có hai người do bị điện giật ngã xuống sông mất tích xảy ra tại cụm bè cá trên sông thuộc ấp Long Châu.

Thời điểm xảy ra sự việc, trời tối, hiện trường nước sâu, có nhiều bè cá liền kề nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh minh họa.

Hai người mất tích được xác định là N.V.H. (SN 1985) và con trai là N.N.H. (SN 2014). Thời điểm xảy ra sự việc, trên bè cá có nhiều người, gồm: ông H. cùng vợ là N.T.H. và con trai.

Sau bữa cơm, ông H. phát hiện con trai bị điện giật nên nắm lấy tay, dẫn đến cùng bị điện giật. Người vợ thấy vậy nên rút điện, qua bè cá liền kề kêu cứu và cũng bị điện giật. Hai người khác có mặt tại cụm bè cá đã hỗ trợ, tích cực cứu chị H. và cúp cầu dao tổng.

Sau sự việc, anh H. cùng con trai mất tích dưới sông. Chị H. và hai người có mặt tại cụm bè cá đã thoát nạn.

Ngay trong đêm, Công an xã Long Khánh tích cực phối hợp với lực lượng cứu hộ triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn.