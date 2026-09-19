Khẩn trương tiêu độc, phòng dịch bệnh sau mưa lũ

Vệ sinh, khử trùng chuồng trại

Đợt mưa lớn kéo dài cộng với nước sông dâng cao làm ngập hơn 8.400 hộ dân tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa. Chính quyền địa phương đã di dời gần 4.000 người ở vùng xung yếu, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu vực ở Thanh Hóa.

Tới ngày 18- 19/9 nước bắt đầu rút, người dân các địa phương trở về nhà dọn dẹp bùn đất, sân vườn, khu chăn nuôi để sớm quay lại cuộc sống thường nhật.

Ghi nhận tại địa bàn xã Thiệu Hóa xảy ra ngập nước, trong đó có các thôn Minh Long, Thiệu Công, Thiệu Phúc… Môi trường chăn nuôi bị ảnh hưởng, nguồn nước và thức ăn có nguy cơ nhiễm mầm bệnh, làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Nước rút, người dân dọn dẹp nhà cửa, khu vực chăn nuôi.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đề nghị các hộ chăn nuôi khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và chủ động theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ.

Sau khi nước rút, các hộ chăn nuôi cần nhanh chóng thu gom, xử lý phân, chất độn chuồng và xác động vật chết nếu có theo đúng quy định; đồng thời dọn sạch bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, không để nước tù đọng quanh khu vực chăn nuôi.

Chuồng trại, máng ăn, máng uống và các dụng cụ chăn nuôi cần được rửa sạch trước khi tiến hành tiêu độc, khử trùng. Người dân có thể rắc vôi bột xung quanh chuồng trại, lối đi và sử dụng các hóa chất sát trùng phù hợp như Benkocid, Han-Iodine… theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cán bộ thú y.

Đàn lợn của người dân được sơ tán lên khu vực cao do lũ dâng.

Tỷ lệ pha hóa chất cần tuân thủ hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. Trường hợp tham khảo theo khuyến cáo, có thể sử dụng khoảng 20-50 ml thuốc/10 lít nước sạch để phun phòng định kỳ; 50-100 ml thuốc/10 lít nước sạch khi nguy cơ dịch bệnh cao. Lượng dung dịch phun khoảng 1 lít/4-5 m² bề mặt nền, tường, vách chuồng.

Khi phun, cần phun đều từ trên xuống dưới, từ mái, trần, vách, máng ăn đến nền chuồng và lối đi. Sau khi phun phải bảo đảm thời gian cách ly theo hướng dẫn của sản phẩm. Trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng, cần mở cửa thông thoáng và rửa sạch máng ăn, máng uống bằng nước sạch.

Các hộ chăn nuôi cũng được khuyến cáo duy trì vệ sinh, khử trùng định kỳ, hạn chế người, phương tiện và động vật lạ ra vào khu vực chăn nuôi để giảm nguy cơ đưa mầm bệnh vào đàn.

Bảo đảm nguồn nước sạch, thức ăn an toàn

Mưa lũ có thể làm ô nhiễm nguồn nước và gây hư hỏng thức ăn chăn nuôi. Vì vậy, người dân tuyệt đối không sử dụng thức ăn đã bị ngập nước, ẩm mốc, ôi thiu hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Khẩn trương tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch sau lũ.

Nguồn nước cho vật nuôi phải bảo đảm sạch, an toàn. Không sử dụng nước tại ao, hồ, kênh, mương có nguy cơ ô nhiễm sau mưa lũ để cho vật nuôi uống.

Thức ăn cần được bảo quản ở nơi khô ráo, cao hơn nền chuồng và tránh nước mưa. Đồng thời, cần bảo đảm khẩu phần dinh dưỡng, ưu tiên thức ăn dễ tiêu và có thể bổ sung vitamin, khoáng chất phù hợp nhằm hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi.

Sau mưa lũ, các hộ chăn nuôi cần thường xuyên kiểm tra đàn vật nuôi, đặc biệt chú ý các bệnh truyền nhiễm và bệnh đường tiêu hóa.

Một số dấu hiệu bất thường cần được phát hiện sớm gồm: vật nuôi bỏ ăn, sốt, mệt mỏi; ho, khó thở, thở nhanh; chảy nước mắt, nước mũi; tiêu chảy, phân bất thường hoặc có máu; xuất huyết, nổi nốt bất thường; đi lại khó khăn; chết đột ngột hoặc nhiều con trong đàn cùng xuất hiện triệu chứng.

Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường, cần lập tức cách ly con bệnh hoặc nghi mắc bệnh khỏi đàn khỏe. Người dân không tự ý bán chạy, giết mổ hoặc vận chuyển vật nuôi nghi mắc bệnh; đồng thời tuyệt đối không vứt xác động vật chết xuống sông, ao, hồ, kênh, mương hoặc nơi công cộng.

Các trường hợp bất thường cần được báo ngay cho trưởng thôn, UBND xã hoặc cán bộ chuyên môn thú y để được hướng dẫn kiểm tra, xử lý.

Rà soát tiêm phòng, không tự ý sử dụng thuốc

Các hộ chăn nuôi cần kiểm tra lại lịch tiêm phòng của đàn vật nuôi sau mưa lũ. Chỉ thực hiện tiêm phòng đối với vật nuôi đủ điều kiện sức khỏe, sử dụng đúng loại vắc xin, liều lượng, đường tiêm và bảo đảm quy trình bảo quản theo hướng dẫn.

Đối với vật nuôi nghi mắc bệnh, người dân không nên tự ý mua, phối hợp hoặc thay đổi các loại thuốc điều trị khi chưa có hướng dẫn chuyên môn. Việc sử dụng kháng sinh và thuốc điều trị cần căn cứ vào loài vật nuôi, triệu chứng và tình trạng bệnh, theo hướng dẫn của cán bộ thú y.

Trường hợp vật nuôi mắc bệnh nặng hoặc có nhiều con cùng mắc bệnh, cần báo ngay cho cán bộ thú y để được kiểm tra và hướng dẫn điều trị, chăm sóc, cách ly phù hợp.

Không chủ quan với nguy cơ lây lan dịch bệnh

Để hạn chế nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan sau mưa lũ, các hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học; không mua bán, vận chuyển vật nuôi không rõ nguồn gốc; không nhập đàn mới khi chưa kiểm tra nguồn gốc và tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, không sử dụng chung dụng cụ, phương tiện giữa đàn khỏe và đàn nghi mắc bệnh; thực hiện khử trùng người, phương tiện và dụng cụ trước và sau khi ra vào khu vực chăn nuôi.

Việc chủ động vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng môi trường, sử dụng nước sạch, bảo đảm thức ăn an toàn, tiêm phòng đầy đủ và theo dõi đàn vật nuôi hằng ngày là những biện pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ dịch bệnh sau mưa lũ.

Mỗi hộ chăn nuôi chủ động phòng bệnh không chỉ góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại kinh tế mà còn góp phần kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.