Khẩn trương tiêm phòng cho đàn vật nuôi

Xã Tuyên Lâm tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn - Ảnh: M.P

Đáng lo ngại, tỉ lệ tiêm phòng vắc xin đợt 1 tại một số địa phương còn thấp, trong khi tiến độ triển khai đợt 2 chậm. Một số địa phương chưa triển khai tiêm phòng hoặc có tỉ lệ tiêm dưới 20% đối với các loại vắc xin quan trọng như: Lở mồm long móng, viêm da nổi cục (trâu, bò), cúm gia cầm và bệnh dại ở động vật. Đơn cử, các địa phương Đông Hà, Đồng Hới, Đồng Sơn, Cửa Việt... chưa triển khai tiêm vắc xin lở mồm long móng và viêm da nổi cục.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát tổng đàn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường số lượng vật nuôi cần tiêm phòng bổ sung. Các địa phương phải tổ chức tiêm phòng theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên các vùng có nguy cơ cao, những nơi từng xảy ra dịch bệnh và khu chăn nuôi tập trung.

Các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí; trường hợp vượt quá khả năng cân đối, phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được xem xét, xử lý, tuyệt đối không để việc chậm bố trí kinh phí làm gián đoạn công tác tiêm phòng.

Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả tiêm phòng trên địa bàn. Những nơi chậm trễ do thiếu trách nhiệm sẽ bị kiểm điểm theo quy định. Đồng thời, các địa phương cần lập danh sách, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc. Việc hỗ trợ thiệt hại khi xảy ra dịch bệnh chỉ được thực hiện đối với các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.