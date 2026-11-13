Khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ vụ căn nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn

Sức ép từ tiếng nổ khiến nhiều mảng tường, mái tôn cùng đồ đạc bên trong các căn nhà đổ sập, gạch đá, xà bần tràn ra một phần mặt đường. Nhiều xe máy đậu gần hiện trường bị vật liệu xây dựng vùi lấp.

Bên trong khu vực đổ sập

Theo người dân sống gần khu vực, tiếng nổ lớn khiến nhà cửa rung chuyển. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện khói bốc lên mù mịt từ khu vực hai căn nhà bị sập. Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc, trong đó có thân nhân những người nghi mắc kẹt bên trong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và triển khai công tác xử lý.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn

​Nhiều xe cứu thương được điều động đến túc trực, sẵn sàng hỗ trợ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Lực lượng dân quân cũng được huy động để bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông và ngăn người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Phương tiện tìm kiếm cứu nạn được huy động đến hiện trường

Tuyến đường từ hướng Huỳnh Tấn Phát vào hiện trường được phong tỏa, không cho phương tiện lưu thông để phục vụ công tác xử lý. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đang xác minh khả năng sự cố có liên quan đến khí gas.