Khẩn trương thu hoạch lúa mùa và chủ động phòng trừ sinh vật gây hại

Người dân cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh hại để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả. (Ảnh: ANH THƯ)

Trong tuần này, rầy nâu, rầy lưng trắng và bệnh khô vằn vẫn gây hại mạnh. Bên cạnh đó, bệnh đen lép hạt có chiều hướng gia tăng so với kỳ trước. Tại khu vực miền trung-Tây Nguyên, bệnh đạo ôn lá và sâu đục thân tiếp tục gây hại. Trong khi đó các tỉnh phía nam, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bạc lá và ốc bươu vàng cũng đang gây ảnh hưởng trên vụ lúa thu đông, lúa mùa.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại và diễn biến thời tiết bất lợi gây ra, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các tỉnh phía bắc cần tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa mùa đã chín.

Đồng thời, chú trọng bảo vệ trà lúa muộn; theo dõi sát diễn biến rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bạc lá, đen lép hạt và đạo ôn cổ bông. Đặc biệt, cần phát hiện và phòng trừ kịp thời các ổ rầy có mật độ cao, không để xảy ra hiện tượng cháy rầy vào cuối vụ.

Khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đã chín từ 85% trở lên nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, phòng trừ chuột, rầy, sâu đục thân và bệnh lem lép hạt trên diện tích trà lúa muộn.

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, cần khẩn trương thu hoạch lúa hè thu đã chín; tập trung bảo vệ lúa hè thu muộn và lúa mùa. Chú ý các biện pháp phòng trừ sâu đục thân, rầy, bệnh đạo ôn, đen lép hạt, chuột và ốc bươu vàng; đặc biệt tăng cường quản lý diệt ốc và chuột trên các diện tích mới gieo sạ để bảo vệ mạ non.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lưu ý, các tỉnh Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long cần theo dõi sát tình hình mưa bão, triều cường để vận hành hệ thống tiêu thoát nước kịp thời, bảo vệ an toàn cho lúa thu đông, lúa mùa. Bố trí lịch xuống giống cho phần diện tích còn lại phù hợp với điều kiện thủy văn từng vùng. Đối với diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch, cần khẩn trương gặt khi thời tiết thuận lợi để tránh tình trạng ngập úng, đổ ngã; tiếp tục bám đồng, theo dõi chặt chẽ rầy, ốc bươu vàng, bệnh đạo ôn và bạc lá.