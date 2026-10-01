Khẩn trương thu gom 100 tấn rác tấp vào các bãi biển du lịch

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã huy động thêm phương tiện cơ giới thu gom, vận chuyển rác tấp vào các bãi biển du lịch. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Những ngày qua, do vùng biển Đà Nẵng có gió mạnh cấp 3-4 thổi theo hướng đông đến đông nam và sóng biển cũng theo hướng này nên đã tấp một lượng rác lớn vào các bãi biển du lịch dọc đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, chủ yếu là thân cây, cành lá, bụi cây, ngư lưới cụ bị vứt bỏ, rác thải nhựa…

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Đội trưởng Đội Môi trường sông biển (thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn thành tổng dọn vệ sinh, thu gom rác tấp vào các bãi tắm biển số 1, 2, 3, Công viên Biển Đông, T20, T18, Mỹ An, Sao Biển, Mân Thái…, với tổng khối lượng rác khoảng 100 tấn, nhiều gấp 13 lần so với khối lượng rác thu gom hằng ngày mà Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã ký hợp đồng (theo hợp đồng khoảng 7 tấn/ngày).

Sau đó, đơn vị tiếp tục duy trì bố trí công nhân và phương tiện cơ giới làm sạch các bãi tắm này hằng ngày theo hợp đồng, nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường các bãi biển, phục vụ người dân và du khách.

Trong mùa mưa bão, thường hay có nhiều rác tấp vào các bãi biển nên công tác tổng dọn vệ sinh, thu gom rác, làm sạch bãi biển được triển khai hằng ngày. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Trước đó, từ sau đợt mưa lớn trên diện rộng xảy ra từ đêm 11/9 đến rạng sáng 13/9, có rất nhiều bèo, rác tấp vào các bãi biển du lịch trong nhiều ngày liên tục, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội Môi trường sông biển huy động 100% nhân lực và phương tiện cơ giới tăng cường cào rác, làm sạch các bãi biển du lịch trọng điểm hằng ngày.

Từ ngày 18/9 đến 27/9, công ty đã huy động thêm phương tiện cơ giới tiến hành xúc dọn và vận chuyển rác phát sinh do thiên tai, ngoài khối lượng mà Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã hợp đồng.

Tổng khối lượng rác đã được lên Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn đến 389,5 tấn.

Theo kế hoạch ứng phó với thiên tai, đối với khối lượng rác tấp vào các bãi biển du lịch, công ty ưu tiên thu gom rác thải đầu tiên ở các bãi tắm biển các bãi tắm biển số 1, 2, 3, Công viên Biển Đông, Mỹ Khê, T20, T18, Mân Thái… thuộc các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn và bãi biển Xuân Thiều thuộc phường Liên Chiểu, Hải Vân.

Các bãi biển được ưu tiên thu gom rác tiếp theo là các bãi tắm Hà Khê, Xuân Hà thuộc phường Thanh Khê và Sơn Thủy, Non Nước, Tân Trà thuộc phường Ngũ Hành Sơn; sau đó là các khu vực bãi biển còn lại.