Khẩn trương thu dọn, làm sạch bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ

Khoảng 50 đoàn viên, thanh niên thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị tham gia dọn vệ sinh bãi biển Nhật Lệ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 17/9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thu gom hàng chục tấn rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước dạt vào bãi biển Nhật Lệ sau đợt mưa lũ vừa qua.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, lượng lớn củi, gỗ, cây cối và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt ra biển, sau đó tấp vào bãi biển Nhật Lệ, ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động khoảng 50 đoàn viên, thanh niên phối hợp với lực lượng công nhân vệ sinh môi trường tổ chức thu gom, dọn vệ sinh bãi biển.

Các lực lượng tập trung thu gom, phân loại, tập kết và vận chuyển rác thải, củi, gỗ dạt vào bờ. Đồng thời, khẩn trương làm sạch các khu vực bị ảnh hưởng, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan bãi biển Nhật Lệ.

Thượng úy Nguyễn Vĩnh Long, Uỷ viên Ban chấp hành Chi đoàn 2, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua tuần tra, nắm tình hình vào ban đêm, lực lượng Cảnh sát cơ động phát hiện lượng lớn rác thải và củi khô từ thượng nguồn theo dòng chảy dạt vào bãi biển Nhật Lệ.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng huy động khoảng 50 đoàn viên, thanh niên nòng cốt tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, lực lượng cán bộ, chiến sĩ dự kiến tập trung thu gom, xử lý lượng rác thải dọc bờ biển trong khoảng 5-7 ngày, phấn đấu sớm làm sạch khu vực, trả lại cảnh quan môi trường cho bãi biển Nhật Lệ, phục vụ người dân và du khách.

Khối lượng rác dạt vào bờ lớn, trong đó có nhiều cây gỗ, cành cây kích thước lớn khiến việc thu gom, vận chuyển gặp nhiều khó khăn. Trong khi các lực lượng đang khẩn trương dọn dẹp đợt này thì sóng biển lại tiếp tục đưa rác vào bờ đã khiến cho công tác xử lý phải thực hiện liên tục.

Chị Đặng Thị Ái Vân, Tổ trưởng Tổ Môi trường biển Nhật Lệ, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới cho biết: Lượng rác từ các nơi theo dòng chảy đổ về bãi biển rất lớn, chủ yếu là củi mục cỡ lớn, cây cối và các loại thực vật trôi nổi. Tuyến bờ biển Đội phụ trách dài khoảng 4 km, từ khu vực bưu điện cũ đến bãi tắm 2, nên công tác thu gom gặp nhiều khó khăn, nhất là khi sóng biển liên tục đưa rác mới vào bờ.

Những ngày qua, công nhân vệ sinh môi trường đã phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Công an, tổ chức thu gom, phân loại, dồn rác vào các bao tải lớn, vận chuyển lên đường chính để xe chuyên dụng đưa đi xử lý theo quy định. Điều đó đã góp phần hỗ trợ cho đội rất lớn trong quá trình thu gom rác thải với khối lượng công việc nhiều.

Lực lượng chức năng khẩn trương dọn rác, làm sạch bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Trong thời gian tới, mong rằng các lực lượng tiếp tục hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ thu gom, sớm làm sạch bãi biển, phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân và du khách.

Trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia thu gom rác tại bãi biển Nhật Lệ cũng xác định đây là nhiệm vụ cần được thực hiện khẩn trương, nhằm hạn chế tác động của rác thải đến môi trường và hoạt động tại khu vực ven biển.

Hạ sỹ Hoàng Gia Huy, Chiến sỹ nghiệp vụ, Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Những ngày qua, tôi cùng đồng đội trực tiếp có mặt tại bãi biển Nhật Lệ để thu gom, dọn dẹp lượng lớn rác thải tích tụ sau mưa lũ. Việc xử lý rác thải được thực hiện theo hai khâu.

Trước hết, các lực lượng thu gom rác thải thô như củi, gỗ, cành cây và các loại rác có kích thước lớn; sau đó tiếp tục thu gom, làm sạch rác nhỏ, rác vụn còn lại trên bãi biển. Toàn bộ lượng rác sau khi thu gom được tập kết, phân loại và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

Với khối lượng hàng chục tấn rác dạt vào bờ biển còn rất nhiều, hiện các lực lượng đang tiếp tục phối hợp thu gom lượng rác còn lại nhằm hạn chế rác thải tiếp tục ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường. Đồng thời, từng bước trả lại diện mạo sạch, đẹp cho bãi biển Nhật Lệ xanh-sạch-đẹp…/.