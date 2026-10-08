Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Người dân gọi là suối Hoan nhưng thực tế đoạn chảy qua các xã Nam Hòa và Trại Cau rộng 30-40m, vào mùa mưa nước chảy mạnh. Cầu Đen bắc qua suối Hoan trên tuyến đường liên xã thuộc địa phận hai xóm Trại Cau và Chí Sơn (xã Nam Hòa), là cây cầu đi lại thường xuyên của hàng nghìn người dân, công nhân các xã Nam Hòa, Trại Cau và Văn Hán.

Trận lũ chưa từng có trên suối Hoan tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen, làm cho người dân, công nhân đi lại sản xuất, buôn bán, lao động hằng ngày gặp nhiều khó khăn. Họ phải đi đường vòng dài thêm vài km đến tận trung tâm xã Trại Cau để lên xã Văn Hán, hoặc qua xã Trại Cau để sang xã Nam Hòa, nơi có nhà máy may xuất khẩu TNG, Nhà máy luyện kim đen Thái Nguyên với hàng nghìn công nhân.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Nam Hòa chia sẻ: “Cầu Đen bị lũ cuốn trôi, giao thông đứt gãy, chia cắt hai bờ, Đảng ủy, chính quyền xã Nam Hòa rất thấu hiểu, chia sẻ với người dân, công nhân phải đi lại lòng vòng và rất sốt ruột trong việc xây dựng lại cầu mới thay thế. Tuy nhiên, nguồn lực của địa phương có hạn, thủ tục đầu tư xây dựng, từ thiết kế, thẩm định thiết kế, dự toán, đấu thầu, vận động hiến đất giải phóng mặt bằng… mất nhiều thời gian nên cầu mới không thể thi công ngay sau lũ”.

Đường công vụ thi công cầu Đen nhiều lần bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Tuy vậy, người dân rất vui mừng khi đầu tháng 8/2026 cầu Đen được khởi công xây dựng bằng bê-tông cốt thép, dài 52,2 mét, gồm ba trụ bê-tông, hai nhịp, mặt cầu rộng 8 mét, hai bên có lan can bảo vệ an toàn với tổng vốn đầu tư hơn 19,9 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên trích 12 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ khắc phục lũ bão số 11 năm 2025, ngân sách xã Nam Hòa đối ứng 7,9 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Hòa được giao làm chủ đầu tư thường xuyên cử cán bộ chuyên môn bám sát công trường để kịp thời cùng với nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời vận động 4 hộ gia đình hiến gần 1.000m2 đất để xây cầu. Quyền Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Hòa Lương Thanh Tuấn chia sẻ: “Ngày đổ bê-tông trụ khoan nhồi đầu tiên, rất đông người dân, đại diện các đoàn thể đến chứng kiến, cảm nhận cây cầu mơ ước đang được khẩn trương thi công”.

Việc thi công cầu Đen gặp nhiều khó khăn bởi thời tiết mưa nhiều. Kỹ sư Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng công trường của nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Xây dựng đô thị Hồng Anh trần tình: “Từ khi khởi công đến nay, xuất hiện nhiều trận lũ trên suối Hoan, mỗi lần lũ là mỗi lần đường công vụ phục vụ thi công cầu bị cuốn trôi, sau đó chúng tôi phải mua đất chở về đắp lại”.

Mỗi khi có mưa, nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước suối Hoan dâng cao, chảy mạnh, không chỉ cuốn trôi đường công vụ mà chúng tôi lại phải “sơ tán” máy móc, thiết bị để bảo đảm an toàn. Nước rút lại khẩn vận chuyển, lắp đặt thiết bị đẩy nhanh tiến độ “đã mất", ông Dũng cho biết.

Đơn vị thi công quyết tâm đưa cầu vào sử dụng đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Bên cạnh đó, việc thi công cầu Đen còn gặp nhiều khó khăn khác, như phải đổ dầm ở xa, mất nhiều thời gian, công sức vận chuyển dầm đến vị trí xây cầu; thi công dưới suối, mặt bằng chật hẹp nên rất khó khăn trong định vị thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu lên xuống công trường.

Nhưng với sự sát cánh của cấp ủy, chính quyền địa phương, chia sẻ với khó khăn của người dân khi phải đi lại lòng vòng vì không có cầu, đại diện nhà thầu - Công ty cổ phần Xây dựng đô thị Hồng Anh tỏ rõ quyết tâm sẽ vượt qua mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, thông cầu trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi-2027, sau đó sẽ hoàn thiện cầu vào cuối tháng 2/2027 nhằm đáp ứng mong đợi của người dân, công nhân.