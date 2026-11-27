Nhà nội bộ trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hương Xuân đã hình thành. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về chăm lo giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới, tỉnh Hà Tĩnh tập trung xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Sau khởi công, khắc phục thời tiết không thuận lợi và những khó khăn về nhân lực, các nhà thầu bám trụ công trường, linh hoạt tổ chức thi công để sớm hoàn thành những ngôi trường khang trang cho học sinh vùng khó khăn yên tâm học tập.

Trong những ngày này, trên công trường Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hương Xuân, công nhân được chia theo từng tốp cùng với hệ thống máy móc liên tục làm việc. Dự án có nguồn vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng, được khởi công cuối tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành bàn giao vào cuối tháng 7/2027.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chỉ huy xây dựng dự án thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tân Bình Mạnh, cho biết đơn vị duy trì trung bình 150 công nhân cùng hàng chục thiết bị, máy móc mỗi ngày; đồng thời tranh thủ những ngày nắng ráo để tăng ca bù tiến độ.

Để thích ứng với thời tiết mưa ẩm cuối năm, nhà thầu tổ chức phương án làm việc linh hoạt: những ngày mưa bố trí công nhân thi công các phần việc trong nhà, vận hành máy móc đào rãnh tiêu thoát nước chống ứ đọng mặt bằng; những ngày tạnh ráo tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh phần móng, phần thô các dãy nhà. Đến nay, dự án đạt hơn 30% khối lượng, phấn đấu hoàn thành phần thô vào tháng 1/2027.

Xã Hương Bình, địa phương được thành lập sau khi sáp nhập 3 xã Phúc Trạch, Hương Bình và Hòa Hải, quy mô giáo dục hiện có hơn 2.800 học sinh và 250 giáo viên.

Ông Đặng Quốc Bảo, Phó Chủ tịch xã Hương Bình, cho biết do địa bàn rộng nên việc đến trường của học sinh gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại địa phương sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 750 học sinh, hiện thực hóa mong mỏi, kỳ vọng của chính quyền và nhân dân vùng biên.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Bình có tổng mức đầu tư hơn 151 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, khởi công tháng 9/2026.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Hải Sơn đang tập trung thi công phần móng nhiều khối nhà và cải tạo, sửa chữa hai khối nhà hiện có. Đại diện chủ đầu tư cho biết, sau khi khởi công công trình, dù gặp khó khăn do mưa gió và tình trạng khan hiếm nhân công, chủ đầu tư luôn động viên, đôn đốc nhà thầu giữ vững tiến độ để hoàn thành trước ngày 30/7/2027.

Anh Biện Văn Quốc, cán bộ kỹ thuật phụ trách tại công trường, chia sẻ trời nắng, các đơn vị thi công huy động hơn 100 công nhân và 10 máy đào, máy xúc tranh thủ thi công tăng ca. Đặc biệt là giai đoạn làm móng cho các khối nhà, đơn vị tranh thủ san làm mặt bằng, đào móng làm ngày làm đêm.

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh triển khai xây dựng các công trình tại 7 xã biên giới đất liền gồm Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Hương Khê, Hương Xuân, Hương Bình và Vũ Quang. Trong năm học 2026-2027, tỉnh đã đưa Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê và Sơn Kim 1 vào hoạt động với quy mô 75 lớp, 2.881 học sinh. Khi cả 7 ngôi trường dự kiến đồng loạt vận hành vào năm học 2027-2028, toàn hệ thống sẽ đạt quy mô 217 lớp với 7.604 học sinh.

Khi các trường phổ thông nội trú liên cấp hoàn thành và đưa vào sử dụng, học sinh vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa sẽ có môi trường học tập, sinh hoạt khang trang, đồng bộ. Đây chính là nền tảng quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên và tạo nguồn nhân lực bền vững cho tương lai của quê hương Hà Tĩnh./.