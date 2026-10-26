Khẩn trương thi công các hạng mục tiêu thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ

Những ngày cuối tháng 10, trên tuyến sông Rào Cái, đoạn qua xã Thạch Lạc, các mũi thi công của Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình đang tập trung gia cố kè sông bằng rọ đá hộc. Đây là một trong những hạng mục thuộc hợp phần hạ du Kẻ Gỗ của Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Từng rọ sắt chứa đầy đá hộc được công nhân giằng néo cẩn thận, sau đó dùng máy cẩu, máy múc hỗ trợ đưa xuống lòng sông Rào Cái.

Các rọ đá hộc sẽ góp phần gia cố vững chắc phần chân kè dọc bờ sông Rào Cái, hạn chế tình trạng sạt lở, bảo vệ khu dân cư liền kề, nhất là trong mùa mưa lũ khi mực nước sông dâng cao.

Xuôi theo sông Rào Cái, đoạn gần cầu Đò Hà, giáp ranh phường Thành Sen và xã Thạch Lạc, tàu hút bùn công suất lớn đang nạo vét lòng sông, đưa bùn qua hệ thống ống dẫn nổi đến bãi thải. Công việc này nhằm cải tạo, mở rộng lòng dẫn trục tiêu chính, tăng khả năng tiêu thoát nước vào mùa mưa lũ, nhất là khi hồ Kẻ Gỗ xả tràn điều tiết.

Công tác nạo vét, cải tạo và mở rộng lòng dẫn trục tiêu chính sông Rào Cái đòi hỏi tàu cùng các thiết bị chuyên dụng.

Kỹ sư Lê Khắc Giang - Phó Giám đốc Ban điều hành dự án Công ty CP Xây dựng thương mại Thới Bình, cho biết đơn vị đảm nhận thi công hạng mục cải tạo, mở rộng lòng dẫn các trục tiêu chính và gia cố rọ đá tại những đoạn xung yếu trên sông Rào Cái, từ cầu Phủ 2 đến cầu Đò Hà. Khởi công từ tháng 6/2025, đến nay, công trình đạt 85% giá trị hợp đồng. Quá trình thi công từng gặp một số khó khăn về mặt bằng, song nhờ sự hỗ trợ tích cực của chủ đầu tư và chính quyền địa phương, các vướng mắc đã được tháo gỡ.

Tại hạng mục nạo vét tuyến nhánh sông Rào Cái, đoạn qua xã Thạch Lạc, Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Cà Mau cũng đang khẩn trương triển khai thi công.

Cùng với việc nạo vét, mở rộng lòng sông, nhà thầu tiến hành đắp đất gia cố bờ bao.

Tới thời điểm này, hạng mục đã hoàn thành 85% giá trị hợp đồng.

Dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tháng 7/2023, với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. Dự án gồm 2 hợp phần: đầu mối hồ Kẻ Gỗ có tổng mức đầu tư 350 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 làm chủ đầu tư; hạ du hồ Kẻ Gỗ có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Hợp phần hạ du hồ Kẻ Gỗ gồm các hạng mục: xây dựng mới 2 tuyến đê bao thành phố Hà Tĩnh (cũ) dài 2,98 km và cải tạo mở rộng lòng dẫn các trục tiêu chính và các tuyến nhánh của sông Cày, sông Rào Cái dài 74,27 km, đảm bảo tiêu thoát lũ.

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, khối lượng thi công hợp phần hạ du hồ Kẻ Gỗ đạt 79% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, chủ đầu tư đang đốc thúc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ các hạng mục thi công với mục tiêu hoàn thành toàn bộ hợp phần dự án trong năm 2026.

Khi hoàn thành, hợp phần hạ du hồ Kẻ Gỗ sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng lũ của hồ Kẻ Gỗ; ngăn lũ từ ngoài vào TP Hà Tĩnh (cũ); hỗ trợ tiêu cho khoảng 16.500 ha đất nông nghiệp, khu dân cư thuộc khu vực Thạch Hà, Cẩm Xuyên (cũ) và cải tạo môi trường sinh thái trong khu vực.