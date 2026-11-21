Cao điểm giải quyết tồn đọng cấp quyền sử dụng đất:

Không chỉ tập trung tháo gỡ vụ việc tại phường Nam Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về kết quả cấp GCNQSDĐ trên phạm vi toàn tỉnh.

Từ vụ việc kéo dài 20 năm

Những vướng mắc tại mặt bằng quy hoạch số 118/XD- UBTH, khu tái định cư Khu biệt thự Hùng Sơn, xã Quảng Hùng, huyện Quảng Xương (cũ), nay thuộc phường Nam Sầm Sơn, đã kéo dài hàng chục năm, bắt nguồn từ những bất cập trong quá trình giao đất và bố trí tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những tồn tại, sớm giải quyết quyền lợi cho người dân. Thực tế, trong giai đoạn 2006-2009, các hộ dân đã bàn giao đất để thực hiện dự án nhưng việc bố trí tái định cư lại chưa được thực hiện đầy đủ về mặt thủ tục. UBND huyện Quảng Xương thời điểm đó chưa phê duyệt phương án, chưa ban hành quyết định giao đất và chưa xác định giá đất tái định cư. Trong khi đó, UBND xã Quảng Hùng lại tự thực hiện giao đất không đúng thẩm quyền, dẫn đến nhiều trường hợp giao vượt diện tích, giao nửa lô, thậm chí giao đất cho cả những người không thuộc diện bị thu hồi đất.

Những bất cập trong quá trình thực hiện đã khiến việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai bị đình trệ, quyền lợi của người dân chưa được giải quyết dứt điểm. Đến nay, còn 38 hộ với 71 lô đất chưa được cấp GCNQSDĐ, phát sinh đơn thư kiến nghị kéo dài, có trường hợp gửi đơn vượt cấp.

Đáng chú ý, quá trình tháo gỡ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Mặc dù Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đã có văn bản hướng dẫn từ ngày 10/11/2025, nhưng đến ngày 10/11/2026 UBND phường Nam Sầm Sơn mới gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xin ý kiến Sở Xây dựng. Hồ sơ còn nhiều nội dung phải hoàn thiện, số liệu thống kê các lô đất giữa các tài liệu chưa thống nhất.

Việc phân loại các trường hợp cũng chưa được thực hiện theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thay vì xác định cụ thể từng nhóm đối tượng, điều kiện và hướng xử lý, địa phương mới dừng ở việc hướng dẫn người dân lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ sau khi hoàn thành điều chỉnh quy hoạch. Trong khi đó, việc điều chỉnh quy hoạch không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng chỉ rõ, hướng dẫn của Sở NN&MT trước đó còn chung chung, chủ yếu yêu cầu địa phương tự kiểm tra, rà soát mà chưa làm rõ căn cứ pháp lý và cách giải quyết đối với từng nhóm trường hợp. Điều này khiến địa phương lúng túng, việc xử lý hồ sơ tiếp tục kéo dài. Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Nam Sầm Sơn và Sở NN&MT nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, khẩn trương khắc phục, không để vụ việc tiếp tục kéo dài, phát sinh khiếu kiện đông người.

Không để người dân tiếp tục chịu thiệt vì sai sót của cơ quan nhà nước

Thống kê từ UBND tỉnh, Thanh Hóa hiện còn hơn 19.000 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền nên chưa được cấp GCNQSDĐ. Đây là số lượng tồn đọng lớn, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, quyết liệt thay vì xử lý riêng lẻ từng vụ việc. Qua vụ việc tại phường Nam Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra những bất cập mang tính phổ biến trong công tác quản lý đất đai nói chung. Trong đó, nhiều tồn đọng bắt nguồn từ khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: đất đã thu hồi, đất tái định cư đã bàn giao trên thực địa nhưng chưa hoàn thiện quyết định giao đất, chưa phê duyệt giá đất, chưa cấp GCNQSDĐ. Việc bàn giao hồ sơ đất đai, bồi thường, tái định cư của cấp huyện trước đây khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cũng có nơi chưa đầy đủ, khiến cấp xã thiếu căn cứ giải quyết.

Một hạn chế khác là tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp. Cấp xã còn chờ hướng dẫn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền; một số sở, ngành hướng dẫn chưa cụ thể rồi chuyển trách nhiệm trở lại địa phương. Hồ sơ phải qua nhiều vòng trao đổi, bổ sung nhưng quyền lợi của người dân vẫn chưa được giải quyết. Thậm chí, có trường hợp lấy lý do chưa điều chỉnh xong quy hoạch hoặc chưa làm rõ trách nhiệm của cán bộ trước đây để trì hoãn việc cấp GCNQSDĐ.

Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tinh thần xử lý: Sai sót về thủ tục của cơ quan nhà nước trước đây thì cơ quan nhà nước hiện nay có trách nhiệm khắc phục, không để người dân tiếp tục chịu thiệt thòi. Việc thuộc thẩm quyền của cấp xã thì cấp xã phải quyết định; điều chỉnh quy hoạch và xét cấp GCNQSDĐ phải được thực hiện song song, trường hợp nào đủ điều kiện thì cấp ngay. Việc xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan được tiến hành riêng, không làm chậm quá trình giải quyết quyền lợi cho người dân.

Để hiện thực hóa yêu cầu này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết. Trước ngày 30/11/2026, địa phương phải hoàn thành thống kê chi tiết từng lô đất, từng hộ dân, làm rõ diện tích theo quy hoạch và hiện trạng, người đang sử dụng, thời điểm giao đất, giấy tờ và số tiền đã nộp, tình trạng tranh chấp, hiện trạng xây dựng; đồng thời thống nhất số liệu giữa hồ sơ giao đất, hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ quy hoạch.

Trên cơ sở đó, 38 hộ dân được phân loại theo 3 nhóm đối tượng tại Chỉ thị số 15/CT-UBND. Chủ tịch UBND phường phải trực tiếp tổ chức đối thoại với người dân trước ngày 4/12/2026, công khai kết quả phân loại, lộ trình giải quyết và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ của từng nhóm tại trụ sở UBND phường và nhà văn hóa tổ dân phố. Đối với nhóm đủ điều kiện, địa phương phải hướng dẫn lập hồ sơ và hoàn thành cấp GCNQSDĐ trước ngày 5/12/2026, không chờ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Với nhóm chưa đủ điều kiện nhưng có khả năng xử lý, gồm các trường hợp chưa nộp đủ tiền, giao vượt diện tích, giao nửa lô, diện tích hiện trạng chênh lệch so với quy hoạch và một số hộ thuộc diện chính sách, địa phương phải xây dựng phương án cụ thể cho từng hộ trước ngày 5/12, hoàn thành giải quyết trước ngày 10/12/2026. Những trường hợp không đủ điều kiện phải được thông báo bằng văn bản, nêu rõ căn cứ pháp lý và hướng xử lý, không để người dân phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần. Song song với việc giải quyết hồ sơ đất đai, UBND phường Nam Sầm Sơn phải tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng, hoàn thành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước ngày 5/12/2026, bảo đảm đúng quy định và công khai để người dân biết, giám sát.

Rà soát toàn tỉnh, không để phát sinh thêm tồn đọng

Không chỉ tập trung tháo gỡ vụ việc tại phường Nam Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&MT chịu trách nhiệm về kết quả cấp GCNQSDĐ theo Chỉ thị số 15/CT-UBND trên phạm vi toàn tỉnh. Trước mắt, Sở phải có văn bản hướng dẫn cụ thể về căn cứ pháp lý, thành phần hồ sơ và cách xử lý từng nhóm trường hợp tại mặt bằng quy hoạch số 118/XD-UBTH trước ngày 27/11/2026. Đồng thời, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp phối hợp với địa phương giải quyết đến khi hoàn thành. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai địa bàn được giao hoàn thành đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai đối với các lô đất trước ngày 5/12/2026.

Sở NN&MT phải rà soát, lập danh mục các khu tái định cư, mặt bằng quy hoạch trên toàn tỉnh có tình trạng tương tự, nhất là những nơi đã thu hồi đất, bàn giao đất tái định cư nhưng chưa có quyết định giao đất, chưa phê duyệt giá đất, có tình trạng cấp xã tự giao đất, giao vượt diện tích hoặc hiện trạng sử dụng không phù hợp quy hoạch được duyệt. Trên cơ sở đó, xác định những địa bàn có đơn thư kéo dài, tập trung đông người để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thứ tự ưu tiên, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Cùng với rà soát các tồn đọng cũ, việc bố trí tái định cư cho các dự án đang triển khai cũng phải được kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm giao đất, xác định giá đất và cấp giấy chứng nhận được thực hiện đồng bộ, không để phát sinh những vụ việc tương tự.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là Sở NN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Thuế tỉnh ban hành hướng dẫn chung cho các xã, phường về xử lý những tình huống thường gặp như giao vượt diện tích, giao nửa lô, chưa nộp đủ tiền, diện tích hiện trạng chênh lệch, nhận chuyển nhượng khi chưa có GCNQSDĐ, hộ thuộc diện chính sách hoặc hồ sơ gốc không còn đầy đủ. Văn bản hướng dẫn phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026, không đặt thêm thủ tục, thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Để khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, Sở NN&MT phải trả lời bằng văn bản các vướng mắc của xã, phường trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, nêu rõ căn cứ pháp lý và cách thực hiện, không hướng dẫn chung chung hoặc chuyển trách nhiệm trở lại địa phương. Kết quả rà soát, phân loại và cấp giấy chứng nhận phải được tổng hợp theo từng xã, phường, báo cáo UBND tỉnh và cung cấp cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa trước ngày 25 hằng tháng để theo dõi, thông tin; đồng thời đề xuất biểu dương những địa phương làm tốt, phê bình những nơi chậm trễ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở liên quan hướng dẫn xác định tiền sử dụng đất đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, dù đã nộp đủ hay mới nộp một phần, theo quy định tại Nghị định số 103/2024/NĐ-CP và Nghị định số 291/2025/NĐ-CP.

Với yêu cầu xử lý đồng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh, việc tháo gỡ vướng mắc trong cấp GCNQSDĐ không chỉ dừng ở giải quyết một vụ việc cụ thể mà còn hướng tới khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý đất đai. Quan trọng hơn, mỗi trường hợp phải được rà soát, xác định rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng, nghĩa vụ tài chính và căn cứ pháp lý để có hướng giải quyết phù hợp. Qua đó, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, hạn chế đơn thư khiếu kiện và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết các vấn đề tồn đọng về đất đai.