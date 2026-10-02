Khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công

Các đơn vị thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua phường Bình Hòa. (Ảnh: XUÂN TRUNG)

Tuy nhiên, theo đồng chí Trương Minh Huy Vũ, thành phố cũng có những cơ sở để bảo đảm có thể hoàn thành mục tiêu này. Đồng chí cho rằng, như thường lệ các năm, tăng trưởng quý 4 thường rất cao từ đầu tư, thương mại dịch vụ do đây cũng là đợt diễn ra nhiều lễ hội, các chương trình lớn, tạo nên sức mua, tiêu dùng vượt trội. Thêm vào đó, hiện nay, Luật Phát triển đô thị đã chính thức có hiệu lực. Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành đồng loạt nhiều nghị quyết liên quan, nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo động lực phát triển. Hơn nữa, quý IV cũng là thời điểm đầu tư công, đầu tư tư đẩy mạnh, các công trình, dự án cũng đồng loạt về đích. Với những cơ sở trên, đồng chí Vũ cho rằng, việc thành phố đạt tăng trưởng hai con số là sẽ tiệm cận.

Cùng với hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cũng đang đặt ra quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng và hoàn thành 100% giải ngân đầu tư công.

Các đơn vị thi công vỉa hè dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn qua phường Lái Thiêu. (Ảnh: XUÂN TRUNG)

Đối với vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc tại các dự án chậm tiến độ trên địa bàn hiện nay. Theo báo cáo của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, qua giám sát khoảng 30 dự án, công trình và cụm dự án trên địa bàn thì có 4 dự án có tỷ lệ giải ngân vượt mức bình quân của thành phố, đạt từ 75,5% đến 99,2%.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án còn chênh lệch lớn. Một số dự án giải ngân thấp hoặc chưa phát sinh giải ngân nhưng điểm nghẽn chủ yếu vẫn là bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng, cùng thủ tục đầu tư, mua sắm trang thiết bị.

Từ những vướng mắc thực tế trên, ngày 1/10/2026, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ đã chủ trì buổi làm việc với các Ban quản lý dự án và chủ đầu tư, nhằm rà soát và xử lý dứt điểm các vướng mắc tại các dự án chậm tiến độ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chủ đầu tư rà soát từng dự án, xác định rõ nội dung vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Các vấn đề thuộc thẩm quyền cần được chủ động xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ, tránh để tồn đọng kéo dài.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu, điều chỉnh vốn phù hợp với khả năng thực hiện; thúc đẩy giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình. Việc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn sẽ giúp nguồn lực đầu tư sớm chuyển thành công trình phục vụ đời sống, tăng kết nối đô thị và tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.

Thành phố sẽ điều chỉnh vốn phù hợp với khả năng thực hiện của các dự án, thúc đẩy giải ngân đi đôi với bảo đảm chất lượng và hiệu quả công trình. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Trương Tấn Vũ, tính đến ngày 28/9, thành phố giải ngân 109.641 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch vốn được giao. Số liệu này bao gồm các khoản giải ngân theo hình thức lệnh chi tiền và kinh phí tiết kiệm 5% kế hoạch đầu tư công nộp ngân sách Trung ương. Tỷ lệ trên cao hơn 25,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn đã có tỷ lệ giải ngân tương đối cao. Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa cho biết, sau khi điều chỉnh bố trí vốn đầu tư công năm 2026 là 21,7 tỷ đồng, đến cuối tháng 9 địa phương đã giải ngân ước đạt 21,6 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch.

Trên địa bàn phường hiện có 10.471 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần thúc đẩy GRDP 9 tháng của phường đạt 81.309 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ; tổng doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 263.228 tỷ đồng, tăng 14,47%. Đến giữa tháng 9, thu ngân sách phường Xuân Hòa đạt 3.017 tỷ đồng, bằng 70,33% dự toán năm.

Hay như tại phường Bình Đông, đồng chí Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy phường Bình Đông cho biết, tính đến ngày 18/9/2026 phường đã giải ngân được hơn 253/266 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,22% kế hoạch, vượt chỉ tiêu của thành phố giao trong Quý 3/2026 là đạt trên 70%.

Còn tại phường An Lạc, đến ngày 30/9 ước giải ngân hơn 1.208/1.425 tỷ đồng, tương đương gần 85%, đồng thời địa phương cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao vào cuối năm. Tại phường Trung Mỹ Tây, đến ngày 23/9, phường đã giải ngân 67,4/80 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 84%.