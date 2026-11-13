Khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ các đồ án quy hoạch

Dự họp tại điểm cầu trung tâm có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; cuộc họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 31 xã, phường trong toàn tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Hoàn thành thẩm định 100% nhiệm vụ quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thời gian qua, công tác lập quy hoạch chung đô thị và nông thôn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn và địa phương. Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành thẩm định nhiệm vụ và dự toán đối với 100% đồ án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh (96/96 đồ án). Đồng thời, 59/59 nhiệm vụ quy hoạch chung xã cũng đã được UBND các xã phê duyệt theo phân cấp ủy quyền, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và tiến hành lập đồ án.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đặc biệt là vấn đề bố trí nguồn kinh phí và tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định; qua đó thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ và chất lượng các đồ án quy hoạch trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Người đứng đầu sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng quy hoạch

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ghi nhận sự cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đặc biệt 31 nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị do UBND cấp xã tổ chức lập đã được thẩm định nhưng chưa phê duyệt; 06 nhiệm vụ do Sở Xây dựng tổ chức lập chưa hoàn thành hồ sơ trình phê duyệt; tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án sau khi nhiệm vụ được phê duyệt chưa được đánh giá đầy đủ.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, xác định rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 219/KH-UBND và các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bảo đảm đúng quy định pháp luật, chất lượng, tính đồng bộ và khả thi của quy hoạch. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ tham mưu theo Văn bản số 8946/UBND-QHĐTXD ngày 05/11/2026; Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND 31 xã và các cơ quan liên quan rà soát, phân loại cụ thể từng nhiệm vụ quy hoạch theo cơ quan tổ chức lập, thẩm quyền phê duyệt, tình trạng hồ sơ, nguồn kinh phí và các điều kiện thực hiện.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Đồng thời, đôn đốc UBND các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm định; thực hiện trình phê duyệt theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Phấn đấu giải quyết, phê duyệt các nhiệm vụ đủ điều kiện trong tháng 11/2026; không phê duyệt đối với hồ sơ chưa bảo đảm quy định. Hoàn thành bảng phân loại, xác định phương án và thời hạn xử lý từng hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 17/11/2026; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ 06 nhiệm vụ quy hoạch theo kết quả thẩm định và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; xác định rõ nội dung còn tồn tại, trách nhiệm xử lý và thời hạn hoàn thành từng hồ sơ. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Văn bản số 7699/UBND-QHĐTXD ngày 28/9/2026; rà soát, xác nhận cụ thể tổng nhu cầu kinh phí, số đã bố trí, số còn thiếu, khả năng cân đối và phương án bố trí kinh phí đối với từng đồ án theo tiến độ thực hiện.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, cập nhật bảng tiến độ chi tiết đối với toàn bộ 104 đồ án theo yêu cầu tại Thông báo số 177/TB-UBND ngày 15/8/2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

Đối với từng đồ án phải xác định rõ cơ quan tổ chức lập, thẩm quyền phê duyệt, tiến độ thực hiện, công việc còn lại, người chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và những khó khăn, vướng mắc; trong đó phải làm rõ tiến độ lựa chọn tư vấn, tổ chức lập, lấy ý kiến, thẩm định và phê duyệt đồ án. Đối với các xã, phường, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo công tác lập quy hoạch thuộc trách nhiệm của địa phương; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ, dự toán theo kết quả thẩm định.

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm phương châm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm.