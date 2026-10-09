Khẩn trương tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Đại tá Nguyễn Đức Long, lãnh đạo các phòng chức năng, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Mobifone thành phố Hà Nội - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone; Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Giải pháp TFS; Công ty Grobot. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu CATP.

Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 9, các đơn vị trong Công an TP tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chuyển đổi số. Nhiều kết quả nổi bật được ghi nhận như: ứng dụng Hanoi Smart Police đã có 49.300 tài khoản tương tác, với 89.500 lượt truy cập; 355 tin phản ánh về an ninh trật tự; 700 cuộc gọi khẩn cấp SOS , CATP tiếp nhận vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ, thực hiện cao điểm 100 ngày triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Trong đó các điểm sáng nổi bật: Đồng chí Giám đốc CATP được Bộ Công an đánh giá, chấm điểm xếp loại mức Xuất sắc tháng 9 đối với người đứng đầu Công an đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; CATP tổ chức ra mắt 3 sản phẩm, giải pháp gồm Hanoi Smart Police, giải pháp UAV giám sát an ninh, trật tự chuyển sang giai đoạn 2 thử nghiệm và thiết bị báo cháy không dây; được lãnh đạo Thành phố, các Cục nghiệp vụ, báo chí dư luận xã hội, ghi nhận đánh giá cao.

Những kết quả trên đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉ huy, điều hành, cải cách hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp và được UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện nỗ lực của toàn lực lượng Công an Thủ đô trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Dưới sự điều hành của đồng chí Giám đốc Công an CATP, các đơn vị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng, phân tích những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch. Đại diện các đơn vị đồng hành cùng CATP cũng báo cáo kết quả phối hợp triển khai các dự án, trao đổi nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Một số đơn vị trình bày tham luận.

Kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đồng chí Giám đốc CATP ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, biểu dương các đơn vị đã chủ động tham mưu triển khai, ra mắt thành công 3 sản phẩm, giải pháp gồm: Ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh, Giải pháp UAV giám sát ANTT và Dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây trong dịp 2/9.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, Trưởng ban Chỉ đạo 57 CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đối với các nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ, kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo CATP giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với việc tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ, đồng chí Giám đốc lưu ý, nhiệm vụ này vừa là vinh dự nhưng cũng là trọng trách nặng nề, thể hiện rõ tinh thần “tiên phong, gương mẫu, đi đầu”, vai trò dẫn dắt của CATP đối với công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Giám đốc cũng yêu cầu các đồng chí Trưởng các đơn vị bám sát các văn bản, kế hoạch chuyển đổi số của CATP đã ban hành, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung, nhiệm vụ đã được giao, góp phần giải quyết triệt để các “điểm nghẽn”.