Khẩn trương sửa chữa tỉnh lộ 168, quốc lộ 2D qua Lào Cai

Mặt đường hằn lún nghiêm trọng...

Ngày 23/10, ghi nhận của PV Báo Xây dựng trên tuyến đường Yên Bái - Văn Tiến (tỉnh lộ 168), đoạn qua phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai cho thấy nhiều vị trí mặt đường xuống cấp, trồi lún, tạo thành những vệt hằn sâu theo bánh xe.

Tại vị trí mặt đường sụt lún khoảng 10cm, tập trung tại các đoạn Km 0+500 - Km 0+831, Km 0+880 - Km 0+961 và Km 1+030 - Km 1+558 UBND phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai kiểm tra để khởi công dự án cuối tháng 10/2026.

Đáng chú ý, tại một số đoạn, lớp nhựa đường bị hằn lún vệt bánh xe, có vị trí mặt đường sụt lún khoảng 10cm, tập trung tại các đoạn Km 0+500 - Km 0+831, Km 0+880 - Km 0+961 và Km 1+030 - Km 1+558.

Tình trạng mặt đường gồ ghề khiến phương tiện di chuyển khó khăn, đặc biệt đối với người đi xe máy.

Khi qua những vị trí hư hỏng, nhiều phương tiện phải giảm tốc độ, chủ động lựa chọn phần đường ít trồi lún để bảo đảm an toàn. Việc tránh nhau cũng trở nên khó khăn, nhất là khi ô tô và xe máy lưu thông cùng chiều.

Là người thường xuyên điều khiển ô tô qua tuyến đường này, anh Dương Thanh Thuận, trú tại thôn 2, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, cho biết mỗi lần đi qua những đoạn đường xuống cấp đều phải hết sức thận trọng.

"Đường có nhiều chỗ nổi sống trâu, xe máy rất dễ mất lái, khi gặp xe máy đi cùng chiều, tôi thường phải chủ động nhường cho họ đi trước hoặc vượt lên khi đủ an toàn, chứ không dám chạy song song vì sợ ngã vào ô tô thì rất nguy hiểm", anh Thuận chia sẻ.

Theo anh Thuận, tình trạng mặt đường trồi lún không chỉ ảnh hưởng đến việc điều khiển phương tiện mà còn khiến người tham gia giao thông luôn lo lắng. Vì vậy, thông tin tuyến đường chuẩn bị được sửa chữa khiến người dân phấn khởi.

"Nghe tin chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường, tôi thấy rất mừng vì việc đi lại của người dân sẽ thuận tiện, an toàn hơn. Chúng tôi rất ủng hộ và mong công trình sớm được triển khai", anh Thuận nói.

Đây là tuyến đường huyết mạch trên tuyến quốc lộ 2D mật độ phương tiện lớn, phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình nâng cấp sửa chữa được chính quyền phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai chú trọng.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Lưu Xuân Quỳnh, quyền Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Văn Phú cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt tình trạng xuống cấp của tuyến đường và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, đề xuất phương án khắc phục.

Theo ông Quỳnh, UBND phường Văn Phú đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp nền, mặt đường và công trình thoát nước đường Yên Bái - Văn Tiến, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường làm chủ đầu tư. Công trình dự kiến khởi công vào cuối tháng 10/2026, hoàn thành ngày 26/1/2027.

Theo Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 8/9/2026 của UBND phường Văn Phú, dự án có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng từ ngân sách phường, thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2028.

Công trình có tổng chiều dài thiết kế khoảng 0,86km, tập trung xử lý ba đoạn đường xuống cấp. Trong đó, đoạn thứ nhất dài khoảng 262m được cải tạo độ dốc nền, mặt đường và mở rộng một số vị trí đường cong có bán kính nhỏ.

Đoạn thứ hai dài gần 82m sẽ được sửa chữa nền, mặt đường bị trồi lún vệt bánh xe. Đoạn thứ ba dài hơn 513m tập trung xử lý các vị trí mặt đường hư hỏng nặng.

Ngoài sửa chữa nền, mặt đường, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, bổ sung biển báo và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Ông Đinh Tuấn Hưng, cán bộ phụ trách dự án cho biết, công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và bàn giao mặt bằng đã hoàn tất. Các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường, xác định phạm vi thi công và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo ông Hưng, Ban Quản lý dự án cùng đơn vị thi công, tư vấn giám sát đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu sớm triển khai thi công, ưu tiên xử lý những đoạn đường nguy hiểm.

Gần 38 tỷ đồng sửa chữa quốc lộ 2D

Cùng với tuyến đường tỉnh lộ 168, một số đoạn trên quốc lộ 2D qua phường Văn Phú và xã Yên Bình cũng nằm trong kế hoạch sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông.

Ngày 22/10/2026, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 3966/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông tại đoạn Km 94+300 - Km 94+500 và Km 97+000 - Km 101+765 trên quốc lộ 2D.

Dự án được thực hiện trên địa bàn phường Văn Phú và xã Yên Bình, do Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Theo quyết định, tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ 31,6 tỷ đồng lên hơn 37,94 tỷ đồng, tăng khoảng 6,34 tỷ đồng so với mức vốn đã được phê duyệt trước đó.

Trong cơ cấu vốn điều chỉnh, chi phí xây dựng chiếm hơn 34,23 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án khoảng 766 triệu đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng; chi phí khác khoảng 334 triệu đồng và chi phí dự phòng hơn 1,1 tỷ đồng.

Trên tuyến quốc lộ 2D qua phường Văn Phú và xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai bị hư hỏng cũng được đầu tư nâng cấp sửa chữa trong dịp này.

Đối với người dân xã Yên Bình, quốc lộ 2D là tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa. Chất lượng mặt đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục an toàn giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt hằng ngày.

Chị Hoàng Thị Yến, người dân xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai chia sẻ: "Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai để đường sá được sửa chữa đồng bộ, đi lại thuận tiện hơn. Đường tốt thì việc vận chuyển nông sản, hàng hóa cũng đỡ vất vả, người dân đi làm, học sinh đến trường cũng yên tâm hơn".

Theo người dân địa phương, việc sửa chữa cần được thực hiện đồng bộ, không chỉ khắc phục những vị trí mặt đường hư hỏng mà còn chú trọng hệ thống thoát nước, nhất là tại các khu vực dễ bị ảnh hưởng khi mưa lớn.

Đây là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tình trạng hư hỏng tái diễn, nâng cao tuổi thọ công trình và bảo đảm an toàn cho phương tiện lưu thông.

Người dân cũng mong muốn quá trình thi công được tổ chức hợp lý, bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và hướng dẫn giao thông tại các vị trí đang sửa chữa, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Việc triển khai các dự án sửa chữa, nâng cấp đường tỉnh lộ 168 và quốc lộ 2D được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện chất lượng hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Người dân mong các công trình sớm được triển khai, thi công đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hà Thắng