Khẩn trương sửa chữa 5.500m² trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Ngày 19/10, thông tin từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (nhà thầu), đơn vị vừa triển khai khắc phục, sửa chữa các vị trí mặt đường bị hằn lún vệt bánh xe trên tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Những vị trí hằn lún được đánh dấu.

Theo đại diện doanh nghiệp, kế hoạch sửa chữa đã được xây dựng từ trước. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời điểm thi công phải điều chỉnh để bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật.

Ghi nhận tại hiện trường, nhà thầu đã huy động nhân lực, máy móc triển khai thi công tại khu vực Km698. Những vị trí có vết hằn lún sâu được tổ chức cào bóc lớp mặt đường bị hư hỏng để xử lý, hoàn trả mặt đường. Quá trình thi công được phân luồng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông trên tuyến cao tốc đang khai thác.

Ông Nguyễn Anh Đức, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, cho biết, công tác khắc phục được triển khai từ ngày 17/10.

Đơn vị thi công đã cho cào bóc ở các điểm hằn lún để cho thảm nhựa lại.

Theo ông Đức, trong thời gian qua, điều kiện thời tiết miền Trung có những đợt nắng nóng gay gắt, khiến một số vị trí trên tuyến xuất hiện hằn lún vệt bánh xe.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2026, nhà thầu đã phối hợp với chủ đầu tư theo dõi tình trạng mặt đường, kiểm tra hiện trường và thống kê những vị trí cần xử lý. Trên cơ sở đó, các phương án sửa chữa được xây dựng nhằm khắc phục những điểm hư hỏng, bảo đảm chất lượng khai thác công trình.

Trong quá trình thi công, do tuyến cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ vẫn đang phục vụ phương tiện lưu thông, nhà thầu phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí hệ thống biển báo, tổ chức điều tiết giao thông tại khu vực sửa chữa. Công tác bảo đảm an toàn được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn đối với cả người tham gia giao thông lẫn lực lượng thi công.

Theo kế hoạch, tổng khối lượng cào bóc và hoàn trả mặt đường dự kiến khoảng 5.500m². Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành sửa chữa vào cuối tháng 10/2026.

“Sau khi hoàn tất, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí nhân sự kiểm tra thường xuyên tình trạng mặt đường, kịp thời phát hiện những dấu hiệu hư hỏng để có biện pháp xử lý phù hợp”, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh thông tin thêm.

Cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ là dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025, có chiều dài khoảng 65,5 km, tổng mức đầu tư gần 9.920 tỷ đồng. Dự án khởi công ngày 1/1/2023 và chính thức khánh thành, thông xe ngày 19/8/2025.