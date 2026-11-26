Ngày 26/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 76/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên.

Công điện được gửi đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ, ngành liên quan.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ chiều tối 25/11 đến sáng 26/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, tập trung chủ yếu tại tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt ở vùng trung và hạ du. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt 100-250mm, một số nơi mưa rất lớn như Lý Sơn 404mm, khu vực Trà Khúc và Trung tâm Quảng Ngãi từ 380-400mm.

Dự báo từ ngày 27 đến 30/11, khu vực từ TP Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Đáng chú ý, mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc từ TP Huế đến Khánh Hòa.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an, Quân đội phối hợp với các địa phương sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư...

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động triển khai các phương án ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát, kiểm tra những khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét, lũ ống; chủ động cảnh báo và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn, trong đó đặc biệt quan tâm người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Một yêu cầu quan trọng khác là tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, cảnh báo và hướng dẫn giao thông; tuyệt đối không để người dân đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở khi chưa bảo đảm an toàn. Các địa phương đồng thời phải triển khai phương án ứng phó ngập úng đô thị, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, mưa lũ, kịp thời dự báo, thông tin đến cơ quan chức năng và người dân. Bộ này phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương chỉ đạo vận hành khoa học, an toàn các hồ thủy lợi, thủy điện, góp phần giảm lũ cho hạ du, đồng thời chủ động tích nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Đối với lực lượng Công an và Quân đội, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng.

Các cơ quan chức năng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phải sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo công tác ứng phó, bảo đảm an toàn cho con người, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực quản lý.

Thủ tướng cũng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường thông tin về tình hình mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó; phổ biến, hướng dẫn người dân các biện pháp, kỹ năng phòng tránh mưa lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.