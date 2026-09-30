Khẩn trương san nền, triển khai thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược

Toàn cảnh công trường thi công dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược, xã Bát Xát.

Những ngày này, trên công trường, máy xúc và xe vận chuyển đất tập trung phục vụ san gạt, đào đắp mặt bằng. Tại các vị trí đã đủ điều kiện, công nhân gia công, lắp dựng cốt thép để thi công móng.

Với phương châm “mặt bằng có đến đâu, thi công móng đến đó”, nhà thầu duy trì nhiều tổ đội làm việc đồng thời, rút ngắn thời gian chuyển tiếp giữa các công đoạn.

Tập trung san gạt mặt bằng.

Một số vị trí đủ điều kiện đã bắt đầu thi công móng lớp học.

Đại diện chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp với nhà thầu kiểm tra, trao đổi phương án thi công, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Việc bám sát công trường giúp các bên thống nhất cách xử lý công việc, kiểm soát chất lượng và tiến độ từng hạng mục.

Theo đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và chính quyền địa phương đã phối hợp bàn giao sớm mặt bằng sạch, tạo thuận lợi cho việc bố trí máy, nhân lực và tổ chức thi công.

Đơn vị phấn đấu đến hết tháng 10/2026 hoàn thành san gạt, đào đắp toàn bộ mặt bằng; hoàn thành xây dựng phần thô trong khoảng 6 tháng thi công.

Từ kinh nghiệm xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS A Mú Sung, nhà thầu cho biết: sẽ tiếp tục huy động thêm các tổ đội, máy, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ ngay từ giai đoạn đầu.

Nhân lực sẽ được bổ sung theo nhu cầu triển khai từng hạng mục, gắn với diện tích mặt bằng đã hoàn thành san nền.

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát thường xuyên có mặt tại công trường.

Dự án Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Bản Vược được xây dựng tại xã Bát Xát, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong năm 2026 - 2027.

Phối cảnh dự án.

Theo quyết định phê duyệt, trường có quy mô khoảng 28 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của khoảng 980 học sinh. Các hạng mục gồm khối nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ở nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà bếp ăn, nhà đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.