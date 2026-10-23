Khẩn trương rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hoài Anh dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị.

Cùng dự có Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Y Vinh Tơr; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy, Thứ trưởng Nông Thị Hà.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Hoài Anh truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của 424 đảng viên thuộc 17 tổ chức đảng; kết nối trực tuyến tới các bộ phận của Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo tại Đắk Lắk, Cần Thơ và Ban Tôn giáo Chính phủ tại TPHCM.

Tiếp nối Hội nghị toàn quốc ngày 16/10/2026, Hội nghị tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, quy định, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; đồng thời quán triệt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, triển khai yêu cầu hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV: Nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát của Đảng

Truyền đạt chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh vai trò của kiểm tra, giám sát trong phương thức lãnh đạo của Đảng.

Thời gian qua, công tác này có nhiều chuyển biến về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần siết chặt kỷ cương, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm và phục vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Video: Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Video: Xuân Quý - Bạt Tuấn

Trên cơ sở Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hoài Anh phân tích những điểm mới về phạm vi áp dụng, nguyên tắc thực hiện, tổ chức hoạt động và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra; nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng; thẩm quyền thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và đình chỉ sinh hoạt đảng.

Một nội dung được lưu ý là việc thực hiện kiểm tra, giám sát phải gắn với bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đột phá vì lợi ích chung. Quy định cũng cập nhật những vấn đề phát sinh khi tổ chức đảng chuyển giao, chia tách, hợp nhất, sáp nhập; làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và trình tự xử lý để bảo đảm thực hiện thống nhất.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu kỹ nội dung mới, nắm chắc quy định để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Việc quán triệt cần giúp cán bộ, đảng viên hiểu đúng nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, qua đó góp phần bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai thực chất, đúng định hướng.

Hoàn thiện vị trí việc làm tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo, bảo đảm đúng tiến độ

Đối với chuyên đề thứ hai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hoài Anh quán triệt Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; đồng thời nêu yêu cầu triển khai khẩn trương tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

424 đảng viên thuộc 17 tổ chức đảng của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Theo đó, vị trí việc làm là nền tảng để quản trị tổ chức và nhân lực, phải được xác định từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và sản phẩm đầu ra. Việc xây dựng vị trí việc làm không lấy nhân sự, ngạch bậc, tiền lương hiện có để hợp thức hóa hiện trạng; cần kế thừa hồ sơ, dữ liệu phù hợp đã được kiểm chứng, đồng thời điều chỉnh, tích hợp hoặc loại bỏ những vị trí không còn phù hợp.

Quá trình rà soát phải gắn với yêu cầu phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp; thống nhất bản mô tả công việc, cập nhật khi chức năng, nhiệm vụ thay đổi.

Việc xác định nhu cầu nhân lực cần xem xét khối lượng công việc, quy mô và mức độ chuyển đổi số, đối chiếu với lực lượng hiện có để ưu tiên bố trí lại, đào tạo, kiêm nhiệm, quản lý chặt tổng biên chế được giao; không áp dụng máy móc tỷ lệ tinh giản bình quân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hoài Anh đặc biệt lưu ý yêu cầu dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, trong đó người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu. Đây là cơ sở để xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế sát với nhiệm vụ thực tế.

Về tiến độ, trước ngày 25/10/2026, các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và xác định khối lượng công việc. Trước ngày 10/11/2026, hoàn thành rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận và gửi bộ dữ liệu ban đầu; từ ngày 10 đến 15/11/2026, kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, tránh trùng lặp.

Đến ngày 20/11/2026, hoàn tất xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị thủ trưởng các đơn vị tập trung cao độ, nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện đúng quy định và tiến độ.

Sau Hội nghị, các tổ chức đảng và từng đảng viên tiếp tục cụ thể hóa Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, gắn nội dung học tập với nhiệm vụ được giao.

Hoàng Quý

Xuân Minh