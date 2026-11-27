Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 594 ngày 27/11 về kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai phải bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Đối với việc hoàn thiện vị trí việc làm, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình 8 bước. Bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm bảo đảm “đúng, đủ, sạch” và sát thực tế.

Việc xác định vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực phải gắn với 5 chuyên đề trọng tâm, gồm phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; chuyển đổi số, khai thác dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; thực hiện tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công.

Phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 sẽ được báo cáo Bộ Chính trị vào đầu tháng 12.

Trên cơ sở đó, các bộ, ngành cần xác định cụ thể những nhiệm vụ, công đoạn cụ thể có thể tiếp tục phân cấp, phân quyền cho địa phương. Trong đó, phải phân định rõ việc chuyển giao cho cấp tỉnh và cấp xã, tính toán mức tối thiểu và tối đa phù hợp với đặc thù vùng đô thị đặc biệt, đô thị và nông thôn, miền núi.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ những công đoạn có thể cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa và ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc. Đây là cơ sở để đánh giá khả năng giảm nhu cầu nhân lực, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo hướng tinh gọn, thực chất, không cào bằng, không làm cơ học.

Cùng với rà soát vị trí việc làm, các bộ, cơ quan ngang bộ phải kiểm tra toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ cấp thông tư trở lên thuộc lĩnh vực quản lý. Việc này được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, dữ liệu và bộ tiêu chí do Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp chuyển giao.

Kết quả rà soát phải phân định rõ những văn bản đã bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Các bộ, ngành đồng thời cử cán bộ đầu mối phối hợp trực tiếp với Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ để đối chiếu, kiểm chứng thông tin.

Theo yêu cầu, các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm và danh mục văn bản quy phạm pháp luật, có xác nhận của bộ, ngành trước khi gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp. Thời hạn hoàn thành là 15h ngày 28/11/2026. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Bộ Tư pháp được giao tổng hợp kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sau khi kiểm tra, đối chiếu, gửi Bộ Nội vụ trước 8h ngày 29/11/2026.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ được giao chủ trì các chuyên đề tiếp tục rà soát, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề; đánh giá rõ tiến độ hoàn thành các cơ sở dữ liệu nền tảng (3 cơ sở dữ liệu còn lại) và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với lộ trình cắt giảm công đoạn, nhân lực; xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 5 chuyên đề, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng được giao phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp chung của Đảng ủy Chính phủ về kết quả rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm. Báo cáo phải được trình Thường trực Đảng ủy Chính phủ trước 9h ngày 29/11/2026 để gửi Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có tính cấp bách nhằm kịp thời báo cáo Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương về vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 vào đầu tháng 12/2026.

Kết quả rà soát cũng phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nội dung này do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp chủ trì. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao, bảo đảm tiến độ và chất lượng, thực hiện nghiêm các kết luận, kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương, Ban Chỉ đạo của Chính phủ.