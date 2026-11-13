Khẩn trương rà soát tận dụng quỹ đất công mở rộng bệnh viện

Cơ sở xuống cấp, hạn chế không gian khám, chữa bệnh

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, trong giai đoạn 2021 - 2025, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện viện có xu hương tăng. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 1.000 lượt khám bệnh ngoại trú.

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Lê Văn Việt khám khoảng hơn 1.000 lượt bệnh ngoại trú.

Trụ sở chính của bệnh viện được xây dựng từ năm 2001, gồm 4 khối nhà A, B, C, D, cao 3 tầng, với diện tích đất 6.061,9 m² và tổng diện tích sàn 6.852,8 m². Đến nay nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp. Khu khám bệnh được xây dựng từ năm 2008 hiện có tình trạng tường bong tróc, thấm dột, ẩm mốc; trần thạch cao hư hỏng, gạch nền và ốp tường lún, nứt, bể. Khu vực tiếp nhận và các phòng khám tận dụng không gian hiện hữu nên chật hẹp, diện tích phòng khám nhỏ, việc bố trí chưa liên hoàn.

Tại khu điều trị nội trú và cấp cứu, diện tích buồng bệnh, không gian hỗ trợ chuyên môn còn hạn chế so với nhu cầu. Khi số lượng người bệnh tăng, một số khoa như Nội tổng hợp và Nhi phải bố trí thêm giường tại hành lang. Tình trạng này thể hiện rõ hơn trong các đợt dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, ảnh hưởng đến điều kiện chăm sóc, điều trị và sinh hoạt của người bệnh.

Trụ sở chính Bệnh viện Lê Văn Việt diện tích nhỏ hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp khiến bệnh viện gặp khó khăn về phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu.

Theo bác sĩ Nguyễn Khoa Lý, khuôn viên hiện hữu đã đạt mật độ xây dựng tối đa theo hồ sơ quy hoạch được nghiên cứu trước đây, gây khó khăn cho việc xây dựng thêm công trình, mở rộng khu khám bệnh, bổ sung phòng chức năng và bố trí lại các khoa, phòng. Không gian hạn chế cũng ảnh hưởng đến việc lắp đặt thiết bị hiện đại và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu.

Ngoài trụ sở chính, bệnh viện đã tiếp nhận cơ sở tại số 440 Lê Văn Việt, diện tích đất khoảng 874 m², việc bàn giao được thực hiện ngày 30/10/2026. Tuy nhiên, công trình trước đây không được xây dựng theo công năng khám, chữa bệnh, mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật chưa phù hợp, nhiều hạng mục cần sửa chữa, cải tạo.

Để khắc phục, bệnh viện đang hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án cải tạo Khoa Khám bệnh với kinh phí dự kiến 65 tỷ đồng và xây dựng cơ sở 2, quy mô 9 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng mức đầu tư khoảng 1.574 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai dự án chưa được bố trí vốn.

Bệnh viện kiến nghị thành phố sớm bố trí kinh phí cải tạo trụ sở hiện hữu, tháo gỡ vướng mắc để đưa cơ sở số 440 Lê Văn Việt vào sử dụng, đồng thời xem xét bố trí khu đất số 442 Lê Văn Việt nhằm phát triển khu khám và điều trị kỹ thuật cao.

Đại diện UBND phường Tăng Nhơn Phú cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn ngày càng tăng. Khu vực có Khu Công nghệ cao với số lượng lớn người lao động, chuyên gia và người dân đến làm việc, sinh sống, thuê trọ. Do đó, việc mở rộng Bệnh viện Lê Văn Việt là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Qua rà soát quỹ đất, địa phương xác định khu vực đối diện Bệnh viện Lê Văn Việt hiện có các cơ sở gồm Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội và trường trường mầm non. Phường đã báo cáo, xin chủ trương Ban Thường vụ Đảng ủy phường, đồng thời trao đổi với bệnh viện để thống nhất phương án đề xuất bàn giao các khu đất này phục vụ mở rộng bệnh viện.

Tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng quá tải, diện tích chật hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của bệnh viện.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bác sĩ chuyên khoa Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện cũng báo cáo những khó khăn liên quan đến diện tích cơ sở, điều kiện hạ tầng và nhu cầu phát triển các hoạt động chuyên môn. Bệnh viện hiện có quy mô 500 giường bệnh nhưng cơ sở vật chất chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng. Nhiều phòng bệnh phải bố trí đến 6 người, gây áp lực lớn lên hoạt động điều trị.

Theo bác sĩ Khanh, khu đất công đối diện bệnh viện đã được quy hoạch phục vụ y tế nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao. Bệnh viện cũng kiến nghị nghiên cứu sử dụng một phần cơ sở của Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh, có diện tích quy hoạch khoảng 3ha nhưng mới sử dụng khoảng 1ha để mở rộng hoạt động khám chữa bệnh và kết hợp đào tạo nhân lực y tế.

"Nếu được bổ sung quỹ đất, bệnh viện dự kiến phát triển trung tâm lọc máu, mở rộng hoạt động cấp cứu, đào tạo điều dưỡng và chăm sóc người cao tuổi. Đồng thời, nghiên cứu bố trí thêm không gian xanh, cải thiện môi trường điều trị", bác sĩ Khanh cho biết thêm.

Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm quy trình pháp lý

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đề xuất các giải pháp mở rộng cơ sở hoạt động của 2 bệnh viện; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các bệnh viện trong nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Đoàn công tác Thành uỷ TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc làm trưởng đoàn khảo sát thực tế tại Bệnh viện Lê Văn Việt.

Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đầu tư cho y tế là đầu tư cho con người, đầu tư cho tương lai và sự phát triển. Việc phát triển hệ thống y tế phải gắn với quy hoạch đô thị, quy mô dân số và nhu cầu khám chữa bệnh thực tế. Trong đó, y tế công lập phải giữ vai trò chủ lực trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đối với khu vực Quận 9 cũ có quy mô dân số rất đông, theo tính toán tại khu vực này cần khoảng 1.400 giường bệnh, tuy nhiên hiện nay hiện nay số giường bệnhh của Bệnh viện Lê Văn Việt chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó, việc đầu tư mở rộng Bệnh viện Lê Văn Việt cần thiết. Phó Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển Bệnh viện Lê Văn Việt lên quy mô 1.000 giường bệnh.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cũng phải căn cứ quy mô dân số của khu vực Quận 2 cũ, với hơn 254.000 người, theo tính toán nhu cầu khoảng 875 giường bệnh. Hiện bệnh viện đã có 500 giường bệnh vì cần tiếp tục đầu tư bổ sung thêm khoảng 370 giường bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện cần tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện hạng I, phát triển các chuyên khoa chuyên sâu, tiến tới đảm nhận thêm nhiệm vụ chỉ đạo tuyến.

Về phương án mở rộng, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị tận dụng, cải tạo các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, đồng thời triển khai các dự án đầu tư công. Đối với Bệnh viện Lê Văn Việt, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao các cơ sở liên quan đến Liên đoàn Lao động, Bảo hiểm xã hội và Trường Mầm non Hoàng Yến để cải tạo, bố trí di dời tạm thời một số khoa, phòng, tạo điều kiện triển khai đầu tư công từ năm 2027.

Đối với Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cần nghiên cứu đầu tư xây dựng mới khối nhà A, khai thác hiệu quả quỹ đất hiện hữu và khu vực công viên phía sau. Riêng cơ sở Trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh, các sở, ngành được giao nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp, trong đó có hướng kết hợp đào tạo nhân lực y tế với hoạt động của bệnh viện.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài chính và chính quyền địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, hoàn thiện các thủ tục thuộc thẩm quyền trong năm 2026 để triển khai dự án từ năm 2027.

Ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý, quá trình thực hiện phải quyết liệt, khẩn trương nhưng không được bỏ qua bất cứ quy trình, thủ tục pháp lý nào. Việc giao đất, quyết định đầu tư phải được thực hiện đúng quy định. Các đơn vị cần tính toán phương án tổ chức thực hiện phù hợp với quy mô của từng dự án.