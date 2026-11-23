Xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng

Chiều ngày 23/11, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn đối với người nộp thuế theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu cơ quan Cục Thuế đến 34 Thuế tỉnh, thành phố và 350 Thuế cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, ngày 21/11/2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.

Theo ông Mai Sơn, Nghị quyết được Quốc hội ban hành rất khẩn trương với mục tiêu yêu cầu là “chính sách đặc thù” để xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế. Và ngay sau khi Quốc hội ban hành, trực tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chỉ đạo ngành Thuế phải tập trung triển khai ngay để chính sách lan tỏa nhanh nhất đến người nộp thuế.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chủ trì Hội nghị.

Song song với đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù trong thực hiện pháp luật quản lý thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhằm triển khai đồng bộ trong thời gian tới.

Phó cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh, đây là những chính sách có ý nghĩa quan trọng, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kéo dài đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

Việc Quốc hội đồng ý biểu quyết thông qua chính sách này cũng tạo điều kiện để ngành Thuế đẩy nhanh tiến độ triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, hướng tới mục tiêu xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế khôi phục hoạt động hoặc hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đánh giá về quá trình triển khai Chiến dịch trong thời gian qua, Phó cục trưởng cho biết toàn ngành Thuế đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn nhiều trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, còn tồn đọng nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, dẫn đến chưa thể hoàn tất thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

“Mục tiêu của Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc xử lý các khoản nợ thuế hay giải quyết thủ tục hành chính, mà quan trọng hơn là tháo gỡ thực chất những điểm nghẽn đang cản trở người nộp thuế hoàn tất nghĩa vụ, khôi phục hoặc chấm dứt hoạt động; đồng thời xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài trong dữ liệu quản lý thuế”, Phó cục trưởng Mai Sơn chia sẻ thông tin.

Nghị quyết gắn với chiến dịch làm sạch mã số thuế

Để bảo đảm các chính sách được triển khai thống nhất, hiệu quả, Phó Cục trưởng Mai Sơn đề nghị toàn ngành Thuế thống nhất nhận thức đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa và yêu cầu triển khai các chính sách đặc thù. Các đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với kết quả thực hiện Chiến dịch làm sạch mã số thuế. Việc triển khai phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, phạm vi áp dụng; đồng thời quán triệt tinh thần chủ động tháo gỡ, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, công khai, minh bạch, không phát sinh thêm thủ tục, chi phí tuân thủ không cần thiết.

Chủ động tổ chức thực hiện, lấy kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế làm mục tiêu trọng tâm. Ngay sau Hội nghị, Trưởng Thuế tỉnh, thành phố cần khẩn trương chỉ đạo rà soát, phân loại toàn bộ các trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách; xác định rõ số lượng hồ sơ, các khoản nghĩa vụ còn tồn đọng, trường hợp đủ điều kiện xử lý ngay và trường hợp cần tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ. Cơ quan thuế phải chủ động thông tin, hướng dẫn đầy đủ, thống nhất để người nộp thuế nắm bắt và thực hiện.

Ông Mai Sơn cũng yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Cơ quan thuế địa phương cần chủ động tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương phối hợp triển khai, đặc biệt là cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an. Thông tin về chính sách cần được truyền tải sớm, rộng rãi, dễ hiểu, dễ tiếp cận thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí, hiệp hội doanh nghiệp và các kênh hỗ trợ của cơ quan thuế.

Toàn ngành cần tranh thủ tối đa thời gian còn lại của năm 2026 để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ tồn đọng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu Chiến dịch; đồng thời xây dựng lộ trình cụ thể để xử lý các trường hợp thuộc diện áp dụng chính sách trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp trực tiếp chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, kiểm đếm tiến độ và kết quả thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được chủ động xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo Cục Thuế để xem xét, hướng dẫn. Cục Thuế sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả tại từng đơn vị, trong đó kết quả tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng và làm sạch dữ liệu mã số thuế là thước đo thực chất về hiệu quả triển khai chính sách.