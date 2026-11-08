Khẩn trương rà soát, 'làm sạch' dữ liệu trên Sổ tay đảng viên điện tử

Hỗ trợ đến từng đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi

Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu Ban Thường vụ các cấp ủy chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng cấp ủy tiếp tục rà soát, cập nhật, đối soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên theo hướng dẫn.

Đồng thời, Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân trên Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; cấp ủy, chi bộ xác nhận thông tin đảng viên đã cập nhật trên Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; Ban Xây dựng Đảng kiểm tra, xác nhận thông tin trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên. Ban Thường vụ các cấp ủy phân công cán bộ đầu mối theo dõi, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các tổ chức đảng.

Tại xã Mao Điền, công tác làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đang được triển khai quyết liệt. Đảng bộ xã Mao Điền có 1.670 đảng viên đang sinh hoạt tại 40 tổ chức cơ sở Đảng. Đến ngày 8/11, đã có 1.630 hồ sơ đảng viên đã được chuẩn hóa, làm sạch, đạt tỷ lệ 98%.

Để hoàn thành việc cập nhật, chuẩn hóa thông tin đảng viên trên Sổ tay đảng viên điện tử, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mao Điền Hà Thế Quyền cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giao cấp ủy, bí thư các chi bộ, đảng bộ trực tiếp chỉ đạo, rà soát, phân công người hỗ trợ đến từng đảng viên chưa hoàn thành, nhất là đảng viên cao tuổi, không thành thạo công nghệ, đi làm ăn xa để sớm chuẩn hóa hồ sơ đảng viên điện tử.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Mao Điền yêu cầu các Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tiến độ, chất lượng thực hiện; kết quả là một trong những căn cứ xem xét khi đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2026.

Đối với các chi bộ chậm tiến độ cập nhật, Ban Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã được phân công phụ trách tăng cường đôn đốc các chi bộ chậm tiến độ, bàn, cho ý kiến, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin đảng viên trên Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Ban Xây dựng Đảng đôn đốc các lãnh đạo, chuyên viên được phân công theo dõi các chi, đảng bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời đôn đốc đối với các đơn vị còn chậm tiến độ; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tiến độ hằng ngày, báo cáo Thường trực Đảng ủy xã.

Còn tại xã An Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Phú Trần Thị Thanh Huyền cho biết, Đảng bộ xã có 1.493 đảng viên có hồ sơ cần được chuẩn hóa làm sạch. Trong số 1.493 đảng viên thì có 632 đảng viên trên 60 tuổi (chiếm 42,1%). Đảng viên cao tuổi được miễn sinh hoạt là 342 đảng viên.

Để thực hiện việc chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên và cập nhật, chuẩn hóa thông tin đảng viên trên Sổ tay đảng viên điện tử, Đảng ủy xã An Phú đã tổ chức các lớp tập huấn về thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng cho các đồng chí trong cấp ủy các chi bộ. Đảng ủy xã cũng đã tăng cường trang bị thiết bị công nghệ thông tin cho các chi bộ thôn.

Đối với việc chuẩn hóa thông tin đảng viên cao tuổi trên Sổ tay đảng viên điện tử, Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Phú đã giao cho Cấp ủy các chi bộ cử đảng viên trẻ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các đảng viên cao tuổi thực hiện cập nhật hồ sơ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đến 8/11, Đảng bộ xã An Phú đã có 1.469/1.493 đảng viên đã được cập nhật, chuẩn hóa thông tin đảng viên trên Sổ tay đảng viên điện tử.

Tập trung hoàn thành chiến dịch 100 ngày

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Vũ Tiến Phụng, triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban đã quyết định thành lập Tổ Chuyển đổi số để triển khai Chiến dịch 100 ngày (thời gian từ ngày 10/7 đến ngày 30/11).

Tập trung chuẩn hóa, làm sạch, đối soát tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; số hóa hồ sơ đảng viên; phối hợp triển khai các phân hệ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ và các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; cập nhật tiến độ liên tục trên hệ thống Bảng điều hành số của Ngành.

Đến nay, toàn Đảng bộ thành phố đã hoàn thành việc cập nhật danh mục tổ chức đảng theo đúng của Ban Tổ chức Trung ương. Về hồ sơ đảng viên được cập nhật trên Phần mềm 4.0 đạt tỷ lệ 99,99% gồm đảng viên đang sinh hoạt và đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng. Hiện các cấp ủy trực thuộc chủ động cập nhật biến động, tiếp nhận đảng viên chuyển đến, kết nạp mới bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Hải Phòng đã đồng bộ thành công dữ liệu của đảng viên đang sinh hoạt sang ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 97,4%. Đã có 202.773 đảng viên kích hoạt tài khoản và trực tiếp sử dụng ứng dụng. Các chi bộ duy trì nền nếp việc tiếp nhận tài liệu sinh hoạt, gửi báo cáo kết luận cuộc họp, đảng viên tích cực tương tác, biểu quyết và đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ trực tiếp trên ứng dụng số.

Thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2026, từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, tập trung hoàn thành chiến dịch 100 ngày; tập trung hoàn thành rà soát, chỉnh lý 100% hồ sơ đảng viên.

Duy trì đối soát tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; thường xuyên cập nhật biến động tổ chức đảng, đảng viên kết nạp mới, chuyển sinh hoạt đảng; nâng cao tỷ lệ đảng viên sử dụng thường xuyên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; đưa tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm 2026.

Ban Tổ chức Thành ủy cũng chủ động phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Sở Tài chính khẩn trương trang bị bổ sung máy tính, máy quét cho các đơn vị cấp xã; tăng cường các giải pháp bảo mật, thường xuyên rà soát mã độc, sao lưu dự phòng, bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối.