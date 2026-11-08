Khẩn trương rà soát, hoàn thành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong sáng 9-11

Ngày 8-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có Công điện số 04/CĐ-UBND về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp vào chiều 8-11 nhằm triển khai công tác ứng phó với đợt mưa lũ lớn dự báo diễn ra từ ngày 9 đến 12-11. Ảnh: Nguyễn Hân

Theo dự báo cập nhật của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến 12-11, khu vực phía Đông tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Mưa lớn bắt đầu từ chiều 9-11, tập trung tại các khu vực phía Bắc, sau đó mở rộng xuống phía Nam và giảm dần từ chiều 12-11.

Lũ trên sông An Lão, Lại Giang và Hà Thanh có khả năng đạt báo động II; sông Kôn có khả năng đạt báo động I. Gió Đông Bắc mạnh dần, vùng ven biển cấp 4-5, ngoài khơi cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Đặc biệt, mưa lớn liên tục, có thể xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ven sông, suối và các tuyến giao thông qua đèo dốc. Nguy cơ ngập lụt có thể gia tăng khi mưa lớn, lũ trùng thời điểm triều cao, nước dâng do gió mạnh.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Việc ứng phó phải được triển khai quyết liệt theo phương châm “4 tại chỗ”, lấy bảo vệ tính mạng nhân dân làm ưu tiên hàng đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ cần khẩn trương thực hiện. Theo đó, xác định các khu vực trọng điểm, chủ động sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Đối với các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, chia cắt, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm và chủ động sơ tán người dân.

Tại lưu vực sông Kim Sơn và Lại Giang, các địa bàn có nguy cơ ngập lụt cao gồm: An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Ân Tường, Hoài Ân, Bồng Sơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn, Tam Quan và Hoài Nhơn Bắc; nguy cơ trung bình ở các xã An Lão, An Vinh, Kim Sơn và phường Hoài Nhơn Tây.

Tại lưu vực sông La Tinh, các xã Đề Gi, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ, An Lương và Hòa Hội được xác định có nguy cơ cao; nguy cơ trung bình xã Hội Sơn; đề phòng ngập lụt hạ du, nhất là khu vực ven đầm Đề Gi khi mưa lớn, nhiều hồ chứa nhỏ cùng tràn và ảnh hưởng triều cao.

Lưu vực sông Kôn, nguy cơ cao tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, Ngô Mây và Cát Tiến; nguy cơ trung bình ở các phường An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, Bình Định, An Nhơn và các xã An Nhơn Tây, Xuân An, Phù Cát, Bình An, Tây Sơn, Bình Phú, Bình Khê, Vĩnh Quang; chú ý nguy cơ ngập sâu, kéo dài tại vùng hạ du An Nhơn, Tuy Phước khi lũ kết hợp triều cao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm, tổ chức sơ tán ngay các hộ dân tại vị trí có nguy cơ cao đến nơi an toàn, không chờ đến khi thiên tai xảy ra. Ảnh minh họa: Văn Ngọc

Riêng lưu vực sông Hà Thanh, các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước có nguy cơ ngập lụt cao; nguy cơ trung bình ở các xã Vân Canh, Canh Vinh, Tuy Phước Tây; đặc biệt chú ý các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, nguy cơ ngập sâu khi mưa lớn kết hợp triều cao, ảnh hưởng khả năng tiêu thoát lũ ra đầm Thị Nại.

Đối với lưu vực sông Ba, các địa bàn cần chú ý gồm phường Ayun Pa, các xã Ia Pa, Ia Sao, Uar, Ia Rsai, Ia Dreh, Phú Túc và những khu vực liên quan; chú ý các khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp, bãi bồi, khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt do lũ thượng nguồn và vận hành điều tiết hồ chứa.

Về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, tỉnh yêu cầu tập trung kiểm tra các địa bàn miền núi, khu vực sườn dốc, ven sông, suối, nhất là các xã An Lão, An Vinh, An Toàn, An Hòa, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên.

Một số vị trí đặc biệt cần chú ý gồm núi Một, núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn); núi Cấm (xã Cát Tiến); núi Gành (xã Đề Gi); Trà Cong (xã An Hòa) và thôn O3 (xã Vĩnh Sơn).

Đối với 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai, các địa phương phải rà soát từng hộ dân, tổ chức di dời ngay những hộ đã đủ điều kiện đến nơi ở mới an toàn.

Những hộ chưa đủ điều kiện di dời lâu dài nhưng đang sinh sống tại khu vực nguy cơ cao phải được sơ tán ngay đến nơi an toàn, không để người dân tiếp tục ở lại khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường hoàn thành việc rà soát, xác định cụ thể từng thôn, khu dân cư, từng hộ dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và tổ chức sơ tán ngay các hộ có nguy cơ cao trong sáng 9-11, không chờ đến khi thiên tai xảy ra.

Các địa phương phải kích hoạt phương án ứng phó đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, người chỉ huy tại các vị trí xung yếu; chuẩn bị phương tiện cứu hộ cơ động như xuồng, thuyền nhỏ, áo phao, dây cứu sinh. Đồng thời, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các điều kiện thiết yếu tại nơi sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các điểm ngập sâu, ngầm, tràn và khu vực sạt lở phải được tổ chức kiểm tra, canh gác, cảnh báo; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc nhận diện nguy cơ, tổ chức sơ tán dân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn trên địa bàn.

Công điện cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán dân ngay từ giờ đầu.

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, xử lý các vị trí có nguy cơ sạt trượt trên các tuyến giao thông, đặc biệt tại đèo An Khê, đèo Mang Yang, các tuyến đèo dốc miền núi, đường ven biển và những tuyến qua khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh chủ động phân luồng, cấm đường khi không bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; xác định các khu vực nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp kiểm tra các công trình đê, kè, hệ thống tiêu thoát lũ, nhất là khu vực hạ du các sông Kôn, Hà Thanh, Lại Giang.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải kiểm tra an toàn hồ, đập, theo dõi mực nước và lưu lượng nước đến hồ, vận hành, điều tiết đúng quy trình được phê duyệt.

Nhà máy Thủy điện Sê San 4A (xã Ia O) chủ động phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và duy trì cung cấp điện. Ảnh: ĐVCC

Đối với các hồ chứa lớn do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý, nhất là các hồ Định Bình, Đồng Mít, Vạn Hội, Công ty phải thường xuyên cập nhật lượng mưa thực đo, mực nước, lưu lượng nước đến hồ; chủ động tính toán, vận hành, điều tiết khoa học, hợp lý, vừa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, vừa tích trữ nguồn nước trong giới hạn cho phép phục vụ mùa khô 2026-2027.

Các Sở Y tế, GD&ĐT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách; bảo đảm y tế, an toàn trường học, cung ứng hàng hóa thiết yếu, thông tin liên lạc và an toàn hoạt động du lịch trong thời gian mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, báo cáo ngay các tình huống bất thường về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo trước 15 giờ hằng ngày.