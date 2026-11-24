Khẩn trương rà soát các khu dân cư, công trình không bảo đảm an toàn sau vụ nổ
Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ sập nhà tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khan-truong-ra-soat-cac-khu-dan-cu-cong-trinh-khong-bao-dam-an-toan-sau-vu-no-246261124153223323.htm