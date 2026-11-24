Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa thông tin về gió mùa đông bắc và dự báo mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi, trong đó đợt mưa lớn đầu tiên sẽ xảy ra từ tối 24 đến hết đêm 25/11 và đợt tiếp theo từ đêm 27 đến rạng sáng 30/11.