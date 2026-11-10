Khẩn trương ổn định cuộc sống sau mưa lũ tại Thanh Hóa

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nông Cống, tính đến trưa ngày 10/11, xã vẫn còn 576 hộ ở 7/19 thôn đang còn bị ngập; 1.001 hộ nước đã rút. Chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực ngập sâu, chủ động phương án ứng phó và di dời người dân khi cần thiết.

Ghi nhận tại xã Nông Cống, mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Vào thời điểm sáng 10/11, mực nước sông Yên xuống chậm nhưng vẫn ở mức 4,08 m, trên báo động III 0,58 m. Đến 14 giờ chiều cùng ngày, mực nước giảm còn 3,69 m, trên báo động II là 0,89 m. Nước sông Yên xuống chậm khiến nước tại các khu dân cư bị ngập rút chậm, nhiều khu vực trũng thấp tại xã Nông Cống vẫn còn ngập. Người dân đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chờ nước rút để dọn dẹp nhà cửa và ổn định sinh hoạt.

Chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Tại khu dân cư thôn Cao Nhuận (xã Nông Cống), mưa lũ khiến nhiều nhà dân bị ngập từ sáng 9/11. Nước dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị chia cắt, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển tại những điểm ngập sâu. Thôn đã tiến hành di dời 20 hộ với hơn 80 nhân khẩu đến nơi an toàn, các hộ khác đã chủ động di dời tại chỗ, kê, gác đồ đạc, vật dụng thiết yếu lên khu vực cao hơn để hạn chế thiệt hại. Mưa lũ cũng khiến 2,5 ha rau vụ đông của bà con trong thôn bị ngập úng, hư hỏng. Đến trưa ngày 10/11, nước đã rút được khoảng 70 cm.

Anh Phạm Văn Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống cho biết, chưa năm nào mà tháng 10 âm lịch trên địa bàn xã lại xảy ra tình trạng mưa lớn và ngập lụt nặng như thế này. Mực nước dâng nhanh khiến việc đi lại, sinh hoạt của các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Nơi ngập sâu nhất đo được khoảng 1,7 m. Trong 2 ngày 9-10/11, xã, thôn đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và địa điểm để sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tình hình diễn biến mưa lũ luôn được cập nhật trên hệ thống loa phát thanh của xã cũng như trang thông tin, các nhóm zalo thôn, cụm dân cư các thôn và người dân để chủ động phòng tránh.

Người dân mang xô, chậu ra múc nước lũ để dọn dẹp nhà cửa. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Tương tự, tại thôn Vạn Hòa (xã Nông Cống), mưa to như trút khiến hàng trăm ngôi nhà của các hộ dân trên địa bàn thôn ngập trong nước lũ.

Sinh sống tại khu vực trũng ở Quốc lộ 45 đoạn qua thôn Vạn Hòa, xã Nông Cống, gia đình ông Lê Đình Tư cho biết, lần mưa lũ này nước ngập vào nhà ông tới 70-80 cm. Vì kinh doanh than củi nên gia đình ông đã chủ động di chuyển, kê gác số lượng lớn các bì than củi lên cao. Tuy nhiên, nước ngập quá nhanh khiến khoảng 2 tấn than củi bị ngấm nước, thiệt hại đáng kể cho gia đình. "Đến trưa 10/11, nước đã rút phần lớn, hiện gia đình tôi đang khẩn trương dọn dẹp, tranh thủ nắng lên để đem than củi ra phơi phóng mong vớt vát lại phần nà thiệt hại" - ông Lê Đình Tư cho biết.

Mưa lũ cũng khiến gần 12.000 học sinh ở xã Nông Cống phải nghỉ học từ ngày 9/11 để bảo đảm an toàn. Dù đến ngày 10/11, nước lũ đã rút khỏi khuôn viên nhiều trường học nhưng học sinh vẫn chưa thể trở lại lớp do nhiều khu vực trên địa bàn xã còn ngập sâu, việc đi lại chưa bảo đảm an toàn. Nhà trường đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh phòng học và khuôn viên, chuẩn bị các điều kiện để sớm đón học sinh trở lại trường trong những ngày tới.

Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn vệ sinh môi trường đến đó”, ngày 10/11, người dân vùng ngập ở xã Nông Cống đang nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ trên sông Yên và tình trạng ngập lụt tại nhiều khu dân cư, xã Nông Cống đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các điểm xung yếu như Cống Mã Cả (thôn Xuân Trường), Cống Mã Lai (thôn Lê Xá), tuyến đê tả Sông Yên... thường xuyên được lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện sự cố để xử lý ngay trong giờ đầu.

Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống khẳng định, xã Nông Cống đã tổ chức di dời tại chỗ 52 hộ với 147 nhân khẩu và đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, triển khai các biện pháp khắc phục cũng như chủ động phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra. Để ứng phó với mưa lũ, địa phương đã huy động tối đa nhân lực tham gia trực ứng phó, đồng thời chuẩn bị xuồng máy, thuyền nhựa, xuồng bơm hơi, phao cứu sinh cùng các phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Các trường học, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng được yêu cầu chủ động phương án bảo vệ người, tài sản và trang thiết bị trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn vệ sinh môi trường đến đó", đến trưa 10/11, các thôn và người dân vùng ngập ở xã Nông Cống đang nhanh chóng bắt tay khắc phục hậu quả thiên tai. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, môi trường, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường. Từ nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, người dân đang tích cực thu gom rác thải, bùn đất, kê lại đồ đạc, quét dọn và lau rửa những khu vực bị ngập, từng bước đưa sinh hoạt trở lại bình thường.