Khẩn trương nạo vét, ứng phó ngập úng

Áp lực kép từ mưa lớn và triều cường

Những ngày qua, mưa lớn diện rộng tại khu vực trung tâm tỉnh Cà Mau với lượng mưa phổ biến 80-130 mm, có nơi trên 150 mm, khiến một số tuyến đường nội ô ngập cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Đường 3/2, phường Tân Thành, ngập sau cơn mưa lớn vào sáng 23/9.

Đáng lo ngại, từ ngày 27/9-3/10 tới, vùng biển phía Đông Cà Mau được dự báo xuất hiện kỳ triều cường Rằm tháng 8 âm lịch với cường độ mạnh, cảnh báo nguy cơ rủi ro thiên tai cấp độ 2.

Ông Huỳnh Minh Nhân, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Cà Mau, cho biết, đỉnh triều cao nhất tại Trạm Thuỷ văn Gành Hào có khả năng vượt báo động 3 khoảng 5 cm, tập trung cao nhất trong ngày 30/9 và 1/10.

Đây được đánh giá là kỳ triều cường khá mạnh, cao hơn kỳ triều đầu tháng 8 âm lịch vừa qua, với biên độ triều trong ngày khoảng 3-3,6 m và tốc độ dòng chảy lớn. Nguy cơ ngập có thể xảy ra tại các khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao; đồng thời dòng chảy mạnh làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các đoạn bờ sông, bờ biển xung yếu.

Theo ông Huỳnh Minh Nhân, nếu triều cường kết hợp với mưa cục bộ, nước biển dâng có thể cản trở dòng chảy tiêu thoát từ nội ô ra sông, làm gia tăng nguy cơ ngập sâu, diện rộng tại các vùng trũng thấp.

“Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cùng các sở, ban, ngành và địa phương liên quan cần theo dõi sát diễn biến, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản”, ông Nhân nhấn mạnh.

Thi công nạo vét, múc bùn đất lòng kênh xáng Phụng Hiệp, ứng phó tình huống ngập úng cục bộ

Khơi thông dòng chảy

Trước nguy cơ ngập do mưa lớn kết hợp triều cường, các địa phương đang chủ động triển khai giải pháp ứng phó.

Tại phường Tân Thành, công tác nạo vét hệ thống mương, hố ga, khơi thông các cửa xả được đẩy nhanh. Đây là những vị trí được xác định có nguy cơ trở thành điểm nghẽn khi lượng nước đổ về lớn.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, cho biết, địa phương chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương nạo vét hệ thống thoát nước trên trục đường Trần Hưng Đạo và các tuyến nhánh như đường Lê Khắc Xương, đường Lê Đại Hành và tuyến hẻm trũng thấp, vì đây là những điểm nghẽn chịu áp lực xả nước rất lớn khi xảy ra mưa lớn kéo dài.

UBND phường đồng thời chỉ đạo các khóm phối hợp với đơn vị thi công rà soát hệ thống tiêu thoát nước; vận động người dân không vứt rác xuống cống, mương, cửa thoát nước. Phương án “4 tại chỗ” cũng được chuẩn bị để kịp thời hỗ trợ hộ dân khu vực trũng thấp khi mưa lớn, triều cường dâng cao.

Công nhân khẩn trương nạo vét, thu gom rác tại hệ thống hố ga trong Hẻm 78, đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, để khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng.

Ông Trương Văn Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án vận hành hệ thống cống theo hướng đóng, mở linh hoạt để điều tiết nguồn nước, ngăn triều cường tràn ngược vào nội ô và tranh thủ xả nước khi mực nước sông xuống.

Bên cạnh đó, rà soát, kiểm tra hệ thống đê bao, cống, đập, trạm bơm để kịp thời gia cố các điểm xung yếu; hướng dẫn người dân che chắn, bơm tát chống ngập, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và thuỷ sản nuôi.

Bùn thải tích tụ lâu ngày kết hợp rác thải sinh hoạt là "nút thắt" khiến nước mưa không thể tiêu thoát nhanh ra sông, rạch.

Cùng với đó, lực lượng xung kích tại các địa phương được bố trí, sẵn sàng khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân và tổ chức di dời khi cần thiết. Tại những tuyến đường nội ô có nguy cơ ngập sâu, lực lượng chức năng sẽ tổ chức canh gác, phân luồng, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Chủ động nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, vận hành cống linh hoạt và chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” là những giải pháp đang được Cà Mau triển khai nhằm giảm nguy cơ ngập úng trong đợt mưa lớn và kỳ triều cường sắp tới./.