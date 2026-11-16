Khẩn trương nâng cấp tỉnh lộ 316 - khơi thông động lực phát triển

Các đơn vị phối hợp xây dựng phương án tổ chức thi công Đường tỉnh 316, bảo đảm tiến độ dự án.

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ

Khảo sát tại Km0+150 trên tuyến Đường tỉnh 316, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hơn 150 công nhân cùng hàng chục máy móc, thiết bị được huy động để triển khai các hạng mục. Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ, nhà thầu chủ động bố trí nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, linh hoạt điều chỉnh phương án phù hợp với điều kiện thời tiết. Ngay cả trong những ngày thời tiết không thuận lợi, các phần việc phù hợp vẫn được triển khai nhằm hạn chế tối đa thời gian gián đoạn.

Ông Trần Nam Cường, đại diện đơn vị thi công - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lực cho biết: “Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị đã khẩn trương triển khai thi công, xây dựng phương án tổ chức thực hiện phù hợp với từng hạng mục. Trong quá trình thi công, nhà thầu chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí nhân lực và thời gian hợp lý để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, chú trọng tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra”.

Dự án Cải tạo, sửa chữa Đường tỉnh 316, đoạn từ Km0 đến Km9+950 do Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 9,95km, điểm đầu tại nút giao Km0+00 với Quốc lộ 32 (Km65+300), thuộc địa phận xã Tam Nông; điểm cuối tại nút giao Km9+950, thuộc địa phận xã Thanh Thủy. Phạm vi thực hiện dự án đi qua địa bàn các xã Tam Nông, Đào Xá và Thanh Thủy.

Lực lượng chức năng thực hiện phân luồng giao thông tránh ùn tắc trong giờ cao điểm trên tuyến tỉnh lộ 316.

Đây là tuyến giao thông có vai trò kết nối quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa với lưu lượng phương tiện lớn. Sau thời gian khai thác, việc cải thiện điều kiện hạ tầng, nâng cao khả năng lưu thông trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Gỡ điểm nghẽn giao thông, tạo động lực phát triển

Theo đánh giá của chủ đầu tư, việc cải tạo, sửa chữa Đường tỉnh 316 không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt về chất lượng hạ tầng mà còn mang ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí nhiên liệu, hao mòn phương tiện và chi phí vận chuyển hàng hóa.

Các xã Tam Nông, Đào Xá và Thanh Thủy có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Do đó, hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ tạo điều kiện kết nối các vùng sản xuất với thị trường tiêu thụ, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đồng thời, việc giảm thời gian lưu thông, hạn chế tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn cũng góp phần tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và ô nhiễm môi trường.

Ông Đỗ Văn Quang ở thôn Xuân Dương, xã Đào Xá chia sẻ: “Người dân chúng tôi rất phấn khởi khi tỉnh lộ 316 được quan tâm đầu tư nâng cấp. Đây là tuyến đường có nhiều phương tiện qua lại, gắn liền với hoạt động đi lại, giao thương hằng ngày của người dân. Chúng tôi mong muốn công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để việc đi lại thuận lợi, vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn, đồng thời mở rộng kết nối giữa các địa phương, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống Nhân dân”.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công bề mặt đường đoạn qua khu vực xã Đào Xá.

Anh Vũ Xuân Cường, ở phường Hòa Bình cũng cho biết khi tuyến đường hoàn thành, đưa vào sử dụng, người dân khu vực Hòa Bình sẽ rút ngắn được thời gian di chuyển đến trung tâm Việt Trì, việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn, góp phần tăng cường kết nối giữa các địa phương trong tỉnh.

Với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng giao thông, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối các địa phương trong khu vực. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, chủ đầu tư và các nhà thầu cần tiếp tục bám sát công trường, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp trong tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sinh hoạt của người dân.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Đường tỉnh 316 không chỉ là yêu cầu hoàn thành một công trình giao thông đúng kế hoạch mà còn là giải pháp sớm đưa nguồn lực đầu tư vào phục vụ phát triển. Khi được đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, mở rộng không gian kết nối, tạo thêm động lực để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.