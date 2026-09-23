Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng

Theo đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 9605/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao tại các văn kiện Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nhiệm vụ lập pháp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu khẩn trương các Bộ lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng.

Công văn nêu: Thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 246/UBTVQH16-PLTP ngày 11/9/2026 về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao tại các văn kiện Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; triển khai các luật, nghị quyết vừa thông qua và các nhiệm vụ xây dựng pháp luật từ nay đến cuối năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ:

Trên cơ sở kết quả rà soát bước đầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Danh mục các nhiệm vụ lập pháp cần phải triển khai thực hiện và định hướng nội dung sửa đổi, ban hành mới của các nhiệm vụ lập pháp (tại Phụ lục kèm theo Văn bản số 246/UBTVQH16-PLTP) tiếp tục rà soát kỹ, xác định đầy đủ các nhiệm vụ lập pháp thuộc phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

Cùng với đó, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất bổ sung các nhiệm vụ lập pháp vào Định hướng Chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, đồng thời đề xuất bổ sung các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2026 và các năm tiếp theo để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng cũng giao các Bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và chủ động ban hành theo thẩm quyền 27 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, bảo đảm chất lượng, tiến độ trình ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm với luật, nghị quyết.

Tập trung nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ý kiến của Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 16/9/2026 để chỉnh lý, hoàn thiện các dự án bộ luật, luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với những dự án có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng như dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Cùng với đó, các Bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến, bảo đảm thời hạn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 9/2026.

Đồng thời, các Bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu các dự án luật, nghị quyết theo yêu cầu để đưa ra thảo luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (dự kiến tổ chức vào nửa cuối tháng 9/2026).