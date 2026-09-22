Khẩn trương lấy mẫu hài cốt liệt sĩ giám định ADN tại xã Đông Anh

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh phối hợp với Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai khai quật, lấy mẫu hài cốt của 36 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Nhiệm vụ được tiến hành tại 5 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, trong đó có các nghĩa trang Cổ Loa, Dục Tú và Mai Lâm. Các lực lượng nỗ lực khắc phục khó khăn về thời tiết, địa hình, độ sâu phần mộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch đề ra.

Những ngày trước đó, cán bộ, chiến sĩ đã khai quật, lấy mẫu tại 11 phần mộ thuộc Nghĩa trang liệt sĩ Cổ Loa. Mỗi công đoạn từ xác định vị trí, mở phần mộ, tìm kiếm tiểu cốt đến thu thập và bảo quản mẫu đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm đúng quy trình.

Không khí tại khu vực thực hiện nhiệm vụ luôn trang nghiêm, thành kính. Đối với cán bộ, chiến sĩ, đây không chỉ là nhiệm vụ được cấp trên giao mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ được che chắn, đặt biển báo và bố trí các điều kiện cần thiết, bảo đảm trang nghiêm, an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 thận trọng đào từng lớp đất, tiếp cận phần mộ liệt sĩ nằm sâu dưới mặt đất.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 phối hợp với lực lượng dân quân xã Đông Anh đưa đất ra khỏi khu vực khai quật.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn khai quật hài cốt liệt sĩ một cách cẩn trọng, tỉ mỉ.

Các mẫu hài cốt sau khi thu thập được quản lý, niêm phong và chuyển đến cơ quan chuyên môn để giám định ADN. Kết quả giám định sẽ cung cấp căn cứ khoa học phục vụ xác định danh tính, đối chiếu thông tin thân nhân, qua đó góp phần trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Anh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Tại xã Đông Anh, 36 phần mộ cần khai quật, lấy mẫu không nằm tập trung mà phân bố tại 5 nghĩa trang. Điều này khiến việc điều động nhân lực, phương tiện, chuẩn bị vật chất và tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn hơn so với những địa bàn trước đó.Bên cạnh đó, nhiều phần mộ đã trải qua nhiều lần tu sửa, tôn tạo nên nằm sâu dưới mặt đất. Độ sâu phổ biến từ 1,6 đến 1,8m, một số vị trí gần 2m, thậm chí có nơi khoảng 3m.

Tiểu cốt liệt sĩ nằm sâu dưới mặt đất sau nhiều lần nghĩa trang được tu sửa, tôn tạo.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra dấu hiệu nhận biết trên tiểu cốt, phục vụ ghi nhận thông tin trước khi lấy mẫu.

Tiểu cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ trang trọng trước khi chuyển tới khu vực lấy mẫu giám định ADN.

Các lực lượng thành kính phủ Quốc kỳ lên tiểu cốt liệt sĩ sau khi hoàn thành công đoạn khai quật.

Tiểu cốt liệt sĩ được đưa tới khu vực chuyên môn để chuẩn bị lấy mẫu hài cốt theo đúng quy định.

Nhân viên chuyên môn chuẩn bị, khử khuẩn dụng cụ trước khi thực hiện quy trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 260, cho biết những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia chiến dịch đều có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao và sức khỏe bảo đảm. Sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị tổ chức giáo dục, quán triệt và xây dựng ý chí quyết tâm cho từng cán bộ, chiến sĩ.

Đối với những chiến sĩ trẻ lần đầu tham gia khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đơn vị chú trọng hướng dẫn quy trình, kỹ năng và yêu cầu về sự cẩn trọng, trang nghiêm. Các chiến sĩ đều thể hiện tinh thần hào hứng, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt phần việc được giao.

Nhân viên chuyên môn tiếp nhận tiểu cốt và tiến hành các bước lấy mẫu phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Mặc dù Trung đoàn 260 đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời và sẵn sàng chiến đấu, đơn vị vẫn bố trí lực lượng phù hợp tham gia chiến dịch, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực. Qua đó, đơn vị vừa hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, vừa phát huy vai trò “đội quân công tác” của Quân đội nhân dân Việt Nam”.