Khẩn trương làm sạch dữ liệu hơn 44 triệu văn bằng lịch sử, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sáng 6/11, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, nhằm đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ và xác định các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: CP

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ ra 5 điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ: (i) Tốc độ số hóa dữ liệu nhanh nhưng việc xác thực, khai thác dữ liệu còn chậm; (ii) CSDL giáo dục nghề nghiệp chưa bảo đảm điều kiện an toàn thông tin để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia; (iii) hạ tầng phục vụ Nền tảng số quản trị giáo dục quốc gia chưa đủ điều kiện mở rộng trên phạm vi toàn quốc;

(iv) khai thác dữ liệu để cắt giảm thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) cần hiệu quả hơn, vẫn còn tình trạng yêu cầu người dân nộp bản giấy khi thực hiện TTHC của ngành; (v) thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành còn nhiều khó khăn về nguồn lực, hạ tầng, nhân lực.

Để khắc phục những điểm nghẽn nêu trên, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, cần xác định làm sạch, kết nối dữ liệu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đối với giá trị của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương đối soát, làm sạch dữ liệu văn bằng lịch sử đối với hơn 44 triệu văn bằng chưa có mã căn cước công dân.

Bộ Công an hỗ trợ, nâng dung lượng kết nối để đồng bộ Cơ sở dữ liệu học bạ số, văn bằng số với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo dữ liệu được kiểm tra, xác thực và có thể sử dụng thực tế.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc cùng chính quyền địa phương các cấp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện dữ liệu học bạ số các năm học trước năm học 2024-2025; phối hợp với Bộ Công an hoàn thành chuyển giao, đồng bộ dữ liệu của 2 hệ thống thông tin đã có kế hoạch di chuyển lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia; rà soát, đảm bảo điều kiện an toàn thông tin để kết nối Cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia; phê duyệt hồ sơ cấp độ đối với 5 hệ thống thông tin còn lại.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm. ﻿ Ảnh: CP

Về cắt giảm TTHC dựa trên dữ liệu, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thành phương án sử dụng học bạ số, văn bằng số thay thế thành phần hồ sơ trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát các thủ tục nội bộ, thực hiện nghiêm quy định không yêu cầu người học nộp thêm học bạ giấy khi học bạ số đã hợp lệ.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng lộ trình tham gia sử dụng Nền tảng ngay trong năm học 2026-2027.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ GD&ĐT khẩn trương thống nhất mô hình, phạm vi, Quy chế kết nối, chia sẻ dữ liệu để phục vụ theo dõi tình trạng việc làm của người học sau tốt nghiệp.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT sớm hoàn thiện Kế hoạch triển khai Đề án Hệ thống học liệu số quốc gia đối với giáo dục phổ thông; hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.

Các địa phương và các cơ sở giáo dục tiếp tục thí điểm, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay về ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn của ngành ngay trong năm học 2026-2027...