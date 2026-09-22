Khẩn trương làm rõ vụ việc tàu cá vi phạm nghiêm trọng trên biển

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Phát hiện tàu cá vi phạm nhiều lỗi nghiêm trọng trên biển

Theo Công văn số 2115/HĐBP18-PCMT&TP ngày 15/9/2026 của Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ đội Biên phòng) gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, vào ngày 06/8/2026, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra tại vùng biển do Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh quản lý đã phát hiện và kiểm tra tàu cá vỏ thép mang số đăng ký TH-92812-TS. Tàu có tổng công suất máy chính 691KW, dung tích 219,11 tấn và chiều dài 34,86m.

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện do ông Nguyễn Ngọc Thắng (sinh năm 1979, thường trú tại phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển đang vận chuyển lượng lớn dầu DO nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khai thác thủy sản:

Cố tình vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (VMS): Thiết bị VMS trên tàu không hoạt động. Dữ liệu báo vị trí cuối cùng ghi nhận trước đó là từ ngày 01/7/2026 tại khu vực đảo Phú Quý. Chỉ đến khi Tổ công tác Hải đoàn Biên phòng 18 yêu cầu kiểm tra và duy trì lại kết nối, thiết bị này mới phát tín hiệu trở lại.

Sử dụng số đăng ký giả: Tàu cá đã cố tình viết số đăng ký giả là BTh-93254-TS nhằm qua mặt lực lượng tuần tra.

Thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng

Qua công tác đấu tranh và làm việc ban đầu, ông Nguyễn Ngọc Thắng khai nhận đã thuê lại tàu cá TH-92812-TS từ ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1975, đăng ký thường trú tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) từ ngày 20/3/2026 để làm dịch vụ hậu cần nghề cá. Ông Thắng thừa nhận, trong khoảng thời gian neo đậu tại khu vực đảo Phú Quý từ tháng 3/2026 đến đầu tháng 8/2026, ông đã chủ động vô hiệu hóa thiết bị VMS nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý của lực lượng chức năng khi đưa tàu ra biển hoạt động.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Văn Dũng cho biết ông là chủ sở hữu của 03 tàu cá hành nghề hậu cần đánh bắt thủy hải sản (gồm các tàu TH-92812-TS, TH-92662-TS và TH-91658-TS) và đều đang cho các cá nhân khác thuê lại. Tra cứu trên Hệ thống giám sát hành trình tàu cá, lực lượng chức năng nhận thấy cả 03 tàu này thường xuyên xảy ra tình trạng mất kết nối VMS khi neo đậu tại khu vực đảo Phú Quý.

Đáng nói, qua xác minh làm việc với Công ty TNHH Zunibal Việt Nam (đơn vị cung cấp và lắp đặt VMS cho tàu TH-92812-TS), phía công ty khẳng định hệ thống đường truyền, thiết bị và gói cước vệ tinh tại thời điểm mất kết nối vẫn hoàn toàn bình thường, không ghi nhận bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Điều này khẳng định việc mất tín hiệu là do hành vi cố tình tác động, vô hiệu hóa từ con người.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ xử lý nghiêm, không bỏ sót vi phạm

Trước tính chất phức tạp và nghiêm trọng của vụ việc, ngày 20/9/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 15895/UBND-NNMT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, UBND đặc khu Phú Quý cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương:

Rà soát, xác minh toàn bộ lịch sử hoạt động, kiểm tra, kiểm diện đối với tàu cá TH-92812-TS cùng các tàu cá liên quan trong thời gian ra vào, neo đậu tại khu vực đảo Phú Quý.

Kiểm tra, làm rõ lịch sử xử lý vi phạm: Xác minh các lần xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự (nếu có) đối với chủ phương tiện, người thuê tàu và thuyền trưởng; kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm chưa bị xử lý, không để lọt tội phạm hay bỏ sót hành vi vi phạm pháp luật.

Tổng hợp hồ sơ, tài liệu: Cung cấp đầy đủ kết quả làm việc cho Hải đoàn Biên phòng 18 trước ngày 24/9/2026 để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời báo cáo, tham mưu phương án giải quyết nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện./.