Khẩn trương làm rõ vụ học sinh tử vong và bảo đảm an toàn trường học

Theo thông tin ban đầu, trước đó, chiều tối 15/10, trong khi chờ người nhà đón sau khi tan học, cháu N.T.M. (sinh năm 2020; quê quán thông Thương Đông, xã Vĩnh Am, Hải Phòng; trú tại tổ 6 phường An Dương, Hải Phòng) là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương, Hải Phòng) chơi tại khu vực sân trường. Tuy nhiên, sau đó, cháu ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bồn hoa bằng đá dẫn đến chấn thương nặng ở vùng đầu.

Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu; đồng thời thông báo cho gia đình cháu.

Sau đó, cháu M. được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu khẩn trương làm rõ vụ việc học sinh ngã tử vong tại Trường Tiểu học An Dương và bảo đảm an toàn trường học.

Để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, tại Văn bản 13765/VP-VX, ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan. Kết quả xác minh cùng đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là trường mầm non, tiểu học, rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh sau giờ học; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Công an thành phố chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật; báo cáo UBND thành phố ngay khi có kết luận chính thức. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thu thập, bảo quản hồ sơ, chứng cứ phục vụ điều tra.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình hình trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và gia đình.

UBND phường An Dương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh; chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp với cơ quan chức năng, thăm hỏi, động viên gia đình học sinh. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền; quan tâm ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, phụ huynh, bảo đảm hoạt động dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp cung cấp thông tin chính thức, khách quan, minh bạch; tuyên truyền, vận động người dân không phát tán hình ảnh, thông tin riêng tư của học sinh và gia đình trên mạng xã hội.