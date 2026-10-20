Khẩn trương làm rõ nguyên nhân, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh

Ban giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng tăng cường kiểm soát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm sau sự cố xảy ra ngày 8/10/2026.

Từ ngày 18-10, Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng tổ chức trở lại bữa ăn bán trú sau thời gian tạm dừng để xác minh sự cố một số học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau bữa ăn trưa ngày 8-10. Điều này đáp ứng nhu cầu của học sinh, đồng thời giúp phụ huynh giảm áp lực trong việc sắp xếp thời gian đưa đón, chăm sóc con em vào buổi trưa.

Em Nguyễn Vi Bảo Ngọc, học sinh của trường, chia sẻ: “Những ngày trường tạm dừng ăn bán trú, bố mẹ phải sắp xếp công việc để đưa đón con vào buổi trưa. Được ăn trưa trở lại ở trường, con rất vui vì bữa ăn ngon và được ăn cùng các bạn”.

Trước đó, ngày 8-10, sau bữa ăn trưa tại trường, 21 học sinh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi ngoài, nôn, sốt. Ngay sau sự việc, nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú từ ngày 9-10, phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương theo dõi sức khỏe học sinh, đồng thời xác minh nguyên nhân.

Đại diện đơn vị cung cấp hệ thống lọc nước ion kiềm phối hợp với nhà trường lấy mẫu nước, gửi kiểm nghiệm độc lập nhằm xác định chính xác chất lượng nguồn nước.

Ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kiểm nghiệm. Theo báo cáo ngày 16-10 của Trạm Y tế phường Linh Sơn, kết quả kiểm nghiệm 5 mẫu thức ăn thuộc bữa trưa ngày 8-10 cho thấy các chỉ tiêu đều không vượt giới hạn quy định. Kết quả này bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường qua các chỉ tiêu kiểm nghiệm thức ăn đã lấy mẫu.

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng, cho biết: Nhà trường thực hiện các quy trình cung cấp suất ăn theo quy định nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngay khi học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe, nhà trường đã phối hợp với ngành y tế, chính quyền địa phương theo dõi tình hình sức khỏe của các em, đồng thời khẩn trương kiểm tra, xác minh các khả năng có thể liên quan đến sự cố, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn sức khỏe học sinh.

Cùng với việc kiểm nghiệm thức ăn, cơ quan chức năng mở rộng xác minh đối với nguồn nước từ hệ thống lọc mới được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại trường. Kết quả kiểm nghiệm 3 mẫu nước uống cho thấy có mẫu ghi nhận chỉ tiêu về trực khuẩn mủ xanh vượt giới hạn cho phép. Tuy nhiên, với các bằng chứng hiện có, chưa đủ căn cứ khoa học để khẳng định vi khuẩn này là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biểu hiện bất thường về sức khỏe của học sinh.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu nước do đơn vị cung ứng tự lấy và mẫu do cơ quan chức năng lấy có sự khác nhau ở chỉ tiêu này. Vì vậy, việc lấy mẫu và đánh giá độc lập được đặt ra nhằm xác định chính xác chất lượng nguồn nước, làm căn cứ xem xét các biện pháp xử lý phù hợp.

Các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ nguyên nhân, bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Tùng, Giám đốc Chi nhánh nước uống Ion kiềm Etugi Thái Nguyên, đại diện đơn vị cung ứng hệ thống lọc nước, cho biết: Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước do đơn vị tự lấy và mẫu do cơ quan chức năng lấy có sự khác nhau ở chỉ tiêu trực khuẩn mủ xanh. Đơn vị đang phối hợp với nhà trường và cơ quan y tế, dưới sự chứng kiến của Ban đại diện phụ huynh học sinh, tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm độc lập, xác định chất lượng nguồn nước có đáp ứng yêu cầu an toàn để tiếp tục sử dụng hay không.

Ông Tùng khẳng định, nếu vấn đề được xác định có nguyên nhân từ nguồn nước do đơn vị cung ứng, đơn vị sẽ có trách nhiệm xử lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của nguồn nước.

Từ khi sự việc xảy ra ngày 8-10, các bên liên quan đã phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh, kiểm tra và xác minh nguyên nhân. Yêu cầu đặt ra là xử lý khẩn trương nhưng thận trọng, bảo đảm các kết luận dựa trên kết quả kiểm nghiệm và căn cứ khoa học.

Đến nay, sức khỏe các học sinh đều ổn định, sinh hoạt bình thường và việc tổ chức ăn bán trú đã được thực hiện trở lại. Tuy nhiên, việc tiếp tục làm rõ chất lượng nguồn nước vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo đảm an toàn trong trường học.

Việc tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng được khôi phục bình thường từ ngày 18/10/2026.

Theo ông Đoàn Việt Dũng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Linh Sơn, sự việc tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng cho thấy phụ huynh đặc biệt quan tâm đến an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp thức ăn, nước uống trong việc thực hiện nghiêm quy trình, quy định về an toàn.

Thời gian tới, Phòng Văn hóa - Xã hội sẽ tham mưu UBND phường tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát chặt chẽ việc tổ chức ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ, bảo đảm sức khỏe học sinh.

Sự việc tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp, kiểm tra và hướng dẫn thường xuyên đối với công tác tổ chức ăn bán trú tại các trường học. Chất lượng thực phẩm, nước uống cùng điều kiện vệ sinh cần được giám sát chặt chẽ, liên tục.

Việc chủ động phòng ngừa nguy cơ, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và công khai thông tin trên cơ sở kết quả xác minh sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, củng cố niềm tin của phụ huynh đối với công tác bảo đảm an toàn trong trường học.